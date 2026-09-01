Torna la Festa dello sport: in campo otto associazioni

E' prevista per sabato 12 settembre sul campo d'atletica Cova l'occasione per scoprire le attività attive in paese e nei dintorni

Una vetrina per le associazioni sportive del territorio. E’ quella che verrà allestita sabato 12 settembre, alle 15, sul campo di atletica Cova. Qui il Comune di Casorezzo e la Pro Loco daranno vita all’immancabile Festa dello sport, che offrirà la possibilità ai cittadini di conoscere e provare le discipline sportive del territorio.

Una giornata tra sport, benessere e divertimento: in campo otto realtà

Una giornata dedicata allo sport, al benessere, al divertimento e alla scoperta delle attività presenti a Casorezzo e nelle immediate vicinanze. A parteciparvi saranno l’Atletica Casorezzo, la Cooperativa sociale e sportiva dilettantistica (Cief) di Magenta, la Ryu nippon kempo di Casorezzo, il Gruppo ciclistico Ossona, anche con il volley, la Sangio basket e il Nrg padel di Casorezzo, quindi l’Associazione calcio Casorezzo. Ce ne sarà, dunque, per tutti i gusti.

Altre indicazioni

Per l’occasione la Pro Loco scenderà in campo con la merenda. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti: bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di ogni età.