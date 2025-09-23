Torna la Festa dell’Avis: un weekend nel segno della filosofia del dono

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 ottobre per la premiazione dei donatori emeriti e la risottata a Pontevecchio

Torna come ogni anno a Magenta la tradizionale Festa dell’Avis. Fervono i preparativi per questo weekend del 27 e 28 settembre: due giorni intensi in cui i volontari dell’associazione si riuniranno nel segno della filosofia del dono.

Torna a Magenta la Festa dell’Avis

Si parte sabato 27 alle 18, con la Santa Messa presso la Basilica San Martino in via Roma. Sul sagrato, i cittadini magentini potranno incontrare i volontari che sotto il gazebo saranno ben lieti di scambiare quattro chiacchere e illustrare le attività dell’associazione.

Domenica 28 settembre gli avisini saranno invece ospiti della splendida Cascina Pietrasanta, nella valle di Pontevecchio, per una giornata speciale. La mattina, alle 10.15, inizierà con un momento importante: la premiazione dei soci donatori emeriti che con generosità hanno scelto di donare sangue e plasma senza sapere chi ne avrebbe beneficiato. A seguire aperitivo e risotto, offerti da Cascina Pietrasanta e Avis Magenta (iscrizione obbligatoria al link cpst.it/premiazione2025)

Al termine del pranzo ci si sposterà presso il parcheggio della Fagiana dove sarà possibile partecipare ad una visita guidata nell’omonima riserva, sempre offerta da Avis Magenta. Per partecipare alla visita guidata delle ore 14.30 occorre iscriversi tramite questo link: cpst.it/visitafagiana2025.

L’iscrizione per la risottata e per la visita guidata va fatta per ogni singolo partecipante, per qualunque dubbio è possibile contattare Avis Magenta al numero 02 979 0377. L’evento è confermato anche in caso di pioggia e l’invito è aperto a tutti, non solo ai donatori Avis!