Torna la consueta raccolta viveri

Dentifrici, spazzolini, lamette, sapone da barba, pasta, riso, olio, pesto, caffè, zucchero, latte, biscotti, tovaglioli di carta, bicchieri di plastica, sapone per piatti, scatolame e generi alimentari a lunga conservazione. E’ lungo l’elenco dei generi della raccolta viveri organizzata per le giornate di sabato 22 novembre e domenica 23 alla culla della solidarietà della Chiesa di San Lorenzo a Parabiago.

Una raccolta di articoli di prima necessità ma non solo

Una raccolta di articoli di prima necessità, ma non solo, che punta a rafforzare il sodalizio tra la realtà parabiaghese e il Focolare Don Guanella gestito da don Leonello Bigelli.

L’origine dell’iniziativa solidale

L’iniziativa solidale si inserisce all’interno del progetto messo in campo dal rifugio Don Guanella e tutto il materiale raccolto verrà donato all’associazione Amici di Gastone. Si tratta di un gruppo di volontariato nato nel 1988 a Milano, che si occupa di ascolto di strada nelle zone di disagio e marginalità di Milano. Un’associazione che ha la sua «Casa»: un centro di accoglienza dell’Opera Don Guanella per persone senzatetto alle quali è offerto riparo e ristoro.