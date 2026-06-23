Torna per la quattordicesima volta la Cinque Mulini Summer Night, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’U.S. San Vittore Olona 1906 ASD che ogni anno trasforma le vie e i mulini storici di San Vittore Olona in un palcoscenico di sport, convivialità e territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle ore 20:30.

Torna la Cinque Mulini Summer Night: sport e festa a San Vittore Olona

Come da tradizione, il percorso si snoda lungo il suggestivo tracciato dei mulini storici, con passaggio simbolico presso il Mulino Meraviglia, cuore della memoria sportiva e culturale del territorio. Un luogo che è diventato nel tempo molto più di un semplice punto di passaggio: è il simbolo di una comunità che corre, cammina e sorride insieme.

Il sostegno al progetto

L’evento gode del sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, da sempre partner attivo nella promozione dello sport come veicolo di inclusione, salute e socialità.

Il programma della serata

Il programma della serata

La serata è pensata per coinvolgere tutti — dai più piccoli agli sportivi più allenati, dai camminatori alle famiglie. Quattro i momenti in programma:

Ore 20:30 – Mini Summer Night (0,8 km) – per i più piccoli, dai 0 ai 12 anni. Un’occasione per i bambini di scoprire il piacere del movimento in un contesto gioioso e sicuro.

Ore 21:00 – Corsa non competitiva (5 km) – attraverso il percorso storico dei Mulini, aperta a tutti gli appassionati di corsa.

Ore 21:00 – Nordic Walking (5 km) – in ricordo di Simona Ravera.

Ore 21:00 – Camminata a passo libero (2,5 km) – per chi preferisce godersi il percorso con calma, senza cronometro.

Premi e riconoscimenti

Premi e riconoscimenti speciali

Oltre ai premi di categoria, la manifestazione assegna riconoscimenti speciali a:

L’atleta proveniente da più lontano

Il partecipante più senior

L’atleta più giovane

Il primo iscritto

I dieci gruppi più numerosi

I migliori nelle categorie Mini Summer Night (Bimbe e Bimbi)

I vincitori di Non Competitiva, Nordic Walking e Nordic Walking Gruppi

Chi compie gli anni il 26 giugno

Un trofeo speciale sarà inoltre assegnato in memoria di Marco Agrati, Consigliere dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 asd, da poco scomparso.

La serata si chiuderà con l’elezione di Miss e Mister 14ª Cinque Mulini Summer Night, un momento di festa e leggerezza che celebra lo spirito conviviale dell’intera manifestazione.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte attraverso più canali:

Online: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cinque-mulini-summer-night-2026/

In sede U.S. San Vittore Olona 1906 ASD: Piazza Italia 16 – ogni giovedì sera

Punti vendita convenzionati: Elettrodomus e Cartoleria Barbetta (San Vittore Olona), Demo Sport (Parabiago).

Un evento per tutta la comunità

La Cinque Mulini Summer Night è molto più di una corsa: è un invito a vivere il territorio, a riscoprire la bellezza dello stare insieme e a valorizzare il patrimonio storico e umano di una comunità che non si ferma mai. Venerdì 26 giugno, San Vittore Olona vi aspetta.