Il ritrovo è previsto alle ore 9.30, con partenza alle 10.00 per un percorso di circa 4 chilometri, di livello facile e accessibile a tutti

L’iniziativa all’interno del Lions Day ha il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Una camminata aperta a tutti, tra solidarietà, prevenzione e comunità: è quella in programma domenica 12 aprile 2026 a Legnano, in Piazza San Magno, organizzata dai Lions Club del territorio, con il sostegno dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Obiettivo dare un defibrillatore in più alla città di Legnano.

Torna la camminata solidale per donare un defibrillatore alla città

L’iniziativa, rivolta a famiglie, adulti e bambini di ogni età, si inserisce nel programma del Lions Day 2026.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30, con partenza alle 10.00 per un percorso di circa 4 chilometri, di livello facile e accessibile a tutti. Il tracciato attraverserà Corso Magenta, il parcheggio di fronte alle scuole Bonvesin in via Granatieri di Sardegna, Piazza Mercato, il Parco Castello, via Macello, via Antonio Branca, Piazza Carroccio, Piazza Anacleto Tenconi e un tratto lungo il fiume Olona fino a via Matteotti, per poi concludersi nuovamente in Piazza San Magno.

La partecipazione prevede una donazione libera a partire da 10 euro per gli adulti. Fino ad esaurimento scorte sarà distribuita una t-shirt celebrativa, mentre ai bambini verranno consegnati palloncini colorati. Al termine della camminata, pane e Nutella per tutti grazie alla collaborazione della Pasticceria e Panificazione Morello.

Nel corso della mattinata, l’Associazione 60MILA VITE DA SALVARE, che si occuperà con l’amministrazione comunale di posizionare il nuovo defibrillatore, illustrerà con una dimostrazione pratica l’utilizzo del defibrillatore, contribuendo a diffondere la cultura del primo soccorso.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Marco M. Rotondi, presidente della Zona B della Terza Circoscrizione del Distretto Lions 108Ib1, che comprende i Lions Club International del Legnanese: “L’obiettivo della camminata è quello di creare un momento di aggregazione a livello di famiglie, di giovani, di bambini, di persone più avanti con gli anni. La finalità è quella di raccogliere fondi per un defibrillatore da donare a SessantamilaViteDaSalavare e da posizionare a Legnano, dove ce n’è più necessità. La città di Legnano ha già diversi punti che sono realizzati negli anni con i DAE, ma occorre continuare. Come Lions vogliamo dare attenzione anche a questo bisogno, che può rilevarsi essenziale in un momento di emergenza”.

Le parole del presidente della BCC

Il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate sottolinea il valore profondo dell’iniziativa:

«Eventi come questa camminata solidale rappresentano molto più di un semplice momento di aggregazione: sono la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale fare rete nel sociale. Quando realtà diverse – associazioni, istituzioni, cittadini, imprese e banche – scelgono di collaborare, si genera un sistema virtuoso capace di moltiplicare il valore di ogni singolo contributo. Fare rete significa condividere obiettivi, mettere in comune competenze e risorse, ma anche costruire fiducia reciproca. È proprio questa fiducia che permette di trasformare un’iniziativa in un progetto duraturo, capace di lasciare un segno reale sul territorio. In questo caso, il risultato è tangibile: un defibrillatore in più significa una possibilità concreta di salvare vite umane, significa sicurezza, prevenzione e attenzione verso la comunità. Come banca di credito cooperativo, sentiamo forte la responsabilità di essere parte attiva di questo processo. Quando si lavora insieme mettendo al centro il bene comune i risultati diventano patrimonio di tutti. Non c’è un unico vincitore, ma una vittoria collettiva: vincono le associazioni che possono realizzare i loro progetti, vincono i cittadini che beneficiano dei servizi e delle opportunità create, vince il territorio che si rafforza e guarda al futuro con maggiore fiducia. È questa la logica della cooperazione: crescere insieme, sostenersi reciprocamente e costruire valore condiviso. E iniziative come questa ci ricordano quanto sia importante continuare a investire, tutti insieme, nel sociale».

La camminata si inserisce nel più ampio programma del Lions Day, patrocinato dal Comune di Legnano, giornata in cui i Lions si presentano alla cittadinanza con una serie di iniziative ed eventi pubblici.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Piazza San Magno sarà animata da numerose attività: esposizione di auto d’epoca, screening gratuiti per l’ambliopia infantile nell’ambito del progetto “Occhio ai Bimbi” e screening per la prevenzione del diabete, resi possibili grazie alla collaborazione di medici e professionisti sanitari, in particolare del reparto di diabetologia dell’ospedale di Legnano e della dottoressa Farina, già ortottista presso gli ospedali di Magenta e Abbiategrasso.

La dimostrazione per l’utilizzo del defibrillatore

Nel corso della mattinata sarà possibile assistere alla dimostrazione dell’utilizzo del defibrillatore a cura dell’Associazione 60MILA VITE DA SALVARE, partecipare alle attività di intrattenimento per i più piccoli organizzate dal Rugby Club Legnano e visitare lo stand del Motoclub SS33 Sempione Legnano.

Alle ore 10.00 prenderà il via la camminata familiare organizzata da 60MILA VITE DA SALVARE, mentre alle ore 11.00 è prevista la presenza dell’istruttore del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate insieme all’esibizione del Coro inclusivo “Giovani Zanzare” della cooperativa sociale La Ruota di Parabiago. Alle ore 12.30 spazio, infine, alla musica con l’esibizione della Banda di Legnano.

Il Lions Day rappresenta anche un’importante occasione per far conoscere alla cittadinanza l’attività dei Lions Club di Legnano e zona e per ringraziare tutti coloro che, con il loro contributo di tempo, opere e risorse, hanno permesso la realizzazione dei numerosi service sul territorio. Tra questi, la donazione di cani guida per non vedenti tramite il Servizio Cani Guida dei Lions, le borse di studio della Fondazione Famiglia Legnanese, il sostegno a progetti internazionali come quello di MK Onlus in Burkina Faso con la realizzazione del progetto Mulino ambulante, lo “zaino sospeso” per il supporto scolastico ai bambini, la spesa solidale per le Caritas parrocchiali, il supporto a realtà come “Mai Paura ODV”, la Fondazione Bianca Ballabio, l’associazione “Cuore di Donna”, la comunità “Casa del Sorriso” e “Casa di Gabri – Agorà 97”, oltre a numerose altre iniziative a favore della comunità.

Complessivamente, per la realizzazione di questi service, sono stati raccolti, integrati e donati oltre 81 mila euro, segno concreto di un impegno costante e radicato nel territorio.

A completare la giornata, anche un’iniziativa solidale rivolta alle famiglie in difficoltà: nei giorni precedenti al Lions Day sarà infatti promossa una raccolta di beni essenziali per l’infanzia – tra cui abbigliamento, omogeneizzati, biscotti, pannolini e giocattoli – con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Una giornata che unisce partecipazione, prevenzione e solidarietà, con una camminata che diventa occasione concreta per contribuire alla sicurezza e al benessere della comunità.

La giornata a Legnano è stata organizzata dai Lions Club International della Zona B della Terza Circoscrizione Distretto 108 Ib1, di cui fanno parte: Lions Club Legnano Host, Lions Club Legnano Carroccio, Lions Club Legnano Castello le Robinie, Lions Club San Giorgio su Legnano, Lions Club Legnano Rescaldina Sempione, Lions Club San Vittore Olona, Lions Club Lombardia Digital L.D., Lions Club Olona Green Way Champions, Leo Club Legnano, Lions Club Satellite Consilium.