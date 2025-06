Torna in Italia la Coppa del Mondo di Softball U-15 femminile, si disputerà anche a Legnano

È stata presentata oggi a Palazzo Lombardia la seconda edizione della Coppa del Mondo di Softball U-15 femminile, che si svolgerà in Italia dal 27 giugno al 5 luglio. Due le sedi di gara, Caronno Pertusella e Legnano.

Caronno ospiterà la Coppa del Mondo di Softball U-15 femminile

Impianti d’eccellenza che, insieme alle istituzioni locali, alle società sportive e alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), sono pronti ad accogliere le migliori nazionali giovanili del mondo. Insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, sono intervenuti alla presentazione Marco Riva, Coni Lombardia, Marco Mazzieri, presidente FIPS, e la 'capitana' della squadra nazionale, Alessandra Metta.

Il sottosegretario Picchi: "Siamo orgogliosi che si svolga in Lombardia"

"Siamo orgogliosi che questo grande evento si svolga in Lombardia – ha dichiarato il sottosegretario Picchi –. La nostra Regione si conferma terreno fertile per lo sport giovanile e per manifestazioni internazionali che uniscono valore tecnico, coinvolgimento del territorio e promozione della pratica sportiva tra le nuove generazioni. Ospitare una Coppa del Mondo significa dare spazio al talento, alla passione e al lavoro quotidiano di atlete, tecnici e volontari".

Dodici le squadre partecipanti da tutto il mondo

Le dodici squadre partecipanti – tra cui Stati Uniti, Giappone, Porto Rico, Messico, Cina Taipei, Canada e naturalmente l’Italia – si affronteranno in otto giorni di gare, per un totale di 50 partite su due campi, con cerimonia d’apertura il 27 giugno a Caronno e finale per l’oro il 5 luglio.

Durante la conferenza stampa è stato esposto per la prima volta in sede istituzionale il trofeo ufficiale del Mondiale, alto 43 cm e realizzato in ottone placcato oro 24 carati dall’azienda Fratelli Pazzaglia. Il trofeo ha iniziato un viaggio in Lombardia, lo scorso 31 maggio, che si concluderà il 22 giugno visitando società e realtà giovanili regionali prima della tappa conclusiva allo Starhotels Grand Milan quando, in occasione della 'jersey ceremony', saranno consegnate alle atlete le maglie della nazionale.

"Sarà una grande festa di sport, educazione e passione"

"La Lombardia ha tutte le caratteristiche per essere una regione guida nello sport giovanile – ha concluso Picchi –. Questa Coppa del Mondo non sarà solo un momento agonistico di alto livello, ma anche una grande festa di sport, educazione e passione condivisa. Abbiamo bisogno attraverso lo sport di fornire una struttura valoriale ai nostri ragazzi. Noi ci siamo, rendiamo il softball sempre più conosciuto tra i nostri giovani".