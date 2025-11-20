Domenica 23 novembre, alle ore 13, al Maniero di Via Somalia la Contrada San Bernardino di Legnano ha organizzato il “Pranzo della Tradizione”.
Torna “Il Pranzo della tradizione” della contrada di San Bernardino
Un importante appuntamento culinario, oltre che l’occasione per trascorrere una domenica spensierata ed allegra, in un clima di amicizia e passione contradaiola, gustando i piatti tipici della cucina autunnale lombarda: cassoeula con polenta e costine al forno con patate.
Durante la mattinata, a partire dalle ore 11, Laboratorio d’Autunno: un momento creativo per tutti i bambini in collaborazione con “La mia Mamma e le sue amiche, Scuola Materna San Paolo”