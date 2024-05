Torna il grande ciclismo nell'abbiatense: parte da Albairate la Milano-Rapallo

Il grande ciclismo torna sulla strada dell’abbiatense. Dopo la partenza del 2023 della classicissima Milano-Sanremo da Abbiategrasso, i campioni saranno nuovamente protagonisti nel nostro territorio. Per il comune Albairate alle porte di Milano un grande colpo, una competizione di grande caratura, uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di ciclismo

59esima edizione della gara

Appuntamento pertanto a sabato 28 settembre per la 59ª edizione della Milano – Rapallo. Tocca al Velo Val Fontanabuona di Roberto Portunato riproporre l'importante competizione nazionale riservata alle categorie under 23 e elite. Se tutti i segreti della gara saranno resi noti giovedì 16 maggio nel corso della conferenza stampa in programma a Roma, nella prestigiosa sala Matteotti di Palazzo Theodoli alla Camera dei Deputati, qualche indiscrezione è ormai nota. Giusto nella giornata di lunedì gli organizzatori hanno fatto una ricognizione del percorso per predisporre il trailer che sarà preposto nella capitale.

«Una meravigliosa iniziativa sportiva a cui siamo molto legati – ha affermato Carlo Bagnasco sindaco di Rapallo - Per la città questa competizione significa un momento di festa, coniugare lo sport al turismo è veramente motivo d’orgoglio da parte di tutta l’Amministrazione Comunale».

La partenza è fissata da Albairate, comune dell'hinterland milanese che volentieri ha accolto i ciclisti. Da Albairate il trasferimento sino ad Ozzero, dove è fissato il via ufficiale, poi Tortona e le terre di Coppi, prima di entrare in Liguria, dove iniziano le salite. Il Passo della Scoffera, la discesa sino a Gattorna per affrontare il Colle Caprile, picchiata su Recco, salita di Ruta e infine Rapallo dove il traguardo sarà posto sul lungomare. Un finale diverso dal solito, il Comune di Chiavari, infatti, ha deciso di snobbare la corsa, ma decisamente più impegnativa rispetto al passato, le salite di Colle Caprile e Ruta sono destinate a fare la selezione. Quanti sono saliti sul podio nell'ultima edizione, 2019, Filippo Fiorelli , Marco Murgano e Santiago Buitrago , oggi militano tra i professionisti.

La soddisfazione del sindaco Crivellin