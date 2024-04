Ad Albairate Poste chiuse per lavori

Chiusura per lavori di riqualificazione all’ufficio postale di Albairate. L'ufficio postale di Albairate è tra quelli che Poste Italiane ha inserito nel Progetto Polis - casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, attraverso il Piano Complementare al Pnrr che è stato presentato lo scorso anno a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nuovi servizi e tecnologia

L'obiettivo è quello di dotare gli uffici postali di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire la fruizione dei servizi digitali relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali e altri servizi regionali con l'installazione di una piattaforma tecnologica multicanale. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di interventi improntati alla sostenibilità ambientale con la riqualificazione degli impianti. Per consentire i lavori di ammodernamento, la Direzione Tecnica di Poste Italiane ha preventivato la chiusura al pubblico dal 22 aprile al 30 maggio 2024.

La clientela potrà fruire degli uffici postali più prossimi

Abbiategrasso in Via San Carlo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 . Cisliano in Piazza San Giovanni 26, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45. L'ufficio di Albairate riaprirà in data 31 maggio, salvo imprevisti.