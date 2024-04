Ad Albairate grande partecipazione alla Giornata ecologica

Domenica 14 aprile 2024 si è tenuta ad Albairate la Giornata ecologica. Nonostante la bella giornata di sole estiva, la partecipazione dei cittadini è stata elevata.

50 volontari divisi in squadre

Oltre cinquanta persone suddivise in 7 team, due mezzi Amaga il trasporto in piattaforma ecologica; veicoli messi a disposizione di privati e uno leggero per recupero su strade campestri.

Raccolti quasi 2500 kg di rifiuti

“Prima di tutto il ringraziamento ai volontari, grandi e piccini, che hanno dedicato la domenica mattina alla tutela dell'ambiente e del territorio – ha esordito il primo cittadino Flavio Crivellin - Con la vostra opera sono stati raccolti ben 2490 kg di rifiuti abbandonati nelle nostre campagne o ai margini delle strade. Mi ha fatto piacere che in tanti abbiate partecipato e condiviso una giornata dedicata alla pulizia del territorio. La quantità imponente di quanto abbiamo raccolto mi ha fatto riflettere sull'inciviltà di chi non ha rispetto per l'ambiente e ricorre all'abbandono anziché al corretto conferimento – prosegue il primo cittadino - Ringrazio anche i due operatori di Amaga che ci hanno supportato e gestito il conferimento alla piattaforma ecologica per il successivo trattamento. Grazie alla Proloco per l'organizzazione e il pranzo a conclusione di una mattinata impegnativa. Ancora, a tutti voi, un grazie a nome degli albairatesi che da oggi possono godere di un ambiente un po' più pulito. Siete stati fantastici”.

L’Amministrazione comunale è impegnata attivamente per porre l'attenzione sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, sulla gestione delle risorse in maniera sostenibile e sull'adozione dei principi di economia circolare: tutti fattori fondamentali per tutelare il territorio, il benessere delle persone e della comunità.