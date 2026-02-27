Torna Cori per l’Hospice

Una tradizione, un appuntamento da segnare sul calendario. Domenica 08 marzo 2026 alle 16 all’auditorium dell’ex Convento dell’Annunciata (via Pontida, 22 – Abbiategrasso) andrà in scena la nona edizione de “Cori per l’Hospice – Memorial Gigi Colombo”. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno con la partecipazione di cori sempre diversi sotto la direzione del coro ospitante: Corotrecime Città di Abbiategrasso Aps. Per il 2026 collaboreranno alla manifestazione il Coro Monti Verdi di Tirano e i Cantori delle Cime di Lugano. L’ingresso è gratuito.

La rassegna musicale, giunta alla IX edizione, ha ancora una volta ottenuto il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e il prezioso sostegno di Revivre – Itely Hairfashion e Gorla Utensili.

L’idea di questa kermesse musicale nasce dai coristi stessi che nel 2014 decisero di sostenere l’Hospice e di omaggiare Gigi Colombo, lo storico segretario del CoroTrecime, che si congedò dagli amici di sempre proprio nelle stanze della struttura di via dei Mille. Attraverso l’iniziativa verranno raccolte donazioni a favore dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso.

Il Corotrecime Città di Abbiategrasso Aps è un coro a voci pari maschili che si esibisce privo di accompagnamento musicale. Ha avviato la propria attività nel 1954 e vanta oggi un nutrito repertorio che varia nel vasto campo dei canti della tradizione popolare.

Corotrecime: annualmente organizza tre eventi

Dal 1969 ad ottobre – Rassegna Abbiatense Canti Popolari, dal 1987 a maggio presso l’Abbazia di Morimondo – Cori in Abbazia e dal 2015 a marzo Cori per l’Hospice – Memorial Gigi Colombo.

I Cori ospiti

Il Coro Monti Verdi di Tirano (SO) è attualmente diretto da Tamara Della Vedova ed è stato fondato nel novembre 1966. Nei suoi 59 anni di attività continuativa il Coro, tra i più noti della Valtellina, vanta oltre 720 esibizioni.

Il coro I Cantori delle Cime di Lugano si compone di 40 voci maschili e vanta oltre 50 anni di attività essendo nato nel 1969. Dal 2008 il coro è diretto dal Manuel Rigamonti e vanta numerose partecipazioni a trasmissioni Radio e TV. Nel corso dell’evento verranno raccolti fondi a favore dell’Hospice di Abbiategrasso.