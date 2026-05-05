Torna Busto di Sera, una serata di sport, comunità e inclusione

Oltre 50 volontari lungo le strade del paese per garantire sicurezza, supporto e accoglienza: è anche grazie a loro che la “Busto Garolfo di Sera” continua a crescere e a consolidarsi come uno degli appuntamenti più partecipati del territorio. Un esercito silenzioso ma fondamentale, reso possibile dalla preziosa collaborazione con la Protezione Civile e con le associazioni sportive locali, che ogni anno mettono a disposizione tempo, energie e competenze per la buona riuscita della manifestazione.

L’appuntamento

L’edizione 2026, in programma venerdì 8 maggio al Campo Sportivo Comunale “Roberto Battaglia” con ritrovo alle 19, si presenta infatti come un evento sempre più strutturato e condiviso. La presenza dei volontari lungo il percorso, che affiancheranno la polizia locale, non è solo una garanzia dal punto di vista organizzativo, ma rappresenta anche il segno concreto di una comunità che si mobilita insieme, unita da un obiettivo comune: rendere la corsa un momento sicuro, accogliente e aperto a tutti.

La manifestazione ludico-motoria a passo libero continua nel frattempo a evolversi, rafforzando la rete territoriale. Per l’edizione 2026 si aggiunge infatti la collaborazione con le associazioni sportive Bumbasina Run, Sport +, Atletica Casorezzo e Polisportiva Furato., realtà che, insieme agli altri volontari, contribuiranno in modo determinante al presidio degli incroci lungo il percorso, garantendo la sicurezza dei partecipanti.

«La cosa che ci rende più orgogliosi della Busto Garolfo di Sera non è solo la crescita dell’evento, ma la capacità di aver messo insieme tante realtà diverse attorno a un obiettivo comune. Associazioni sportive, volontari, gruppi del territorio, realtà sociali e partner: ognuno porta il proprio contributo e questo trasforma una semplice corsa in qualcosa di molto più grande – spiega Paolo Sangregorio, presidente della Running Bustese vera anima della corsa – I volontari non sono semplicemente un supporto all’organizzazione: sono una presenza viva, riconoscibile, che accompagna l’evento in ogni sua fase. Presidiando le strade, accogliendo i partecipanti, garantendo la sicurezza, gestiscono la ristorazione, diventano il volto più autentico del territorio. Sono loro a trasformare una manifestazione in un’esperienza collettiva, dove ciascuno si sente accolto e parte integrante. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, perché il vero traguardo non sono solo i due chilometri in più aggiunti al percorso di quest’anno, ma il fatto che sempre più persone e realtà si sentano parte di questo progetto, che cresce e si consolida grazie alla collaborazione di tutti, ognuno è prezioso».

Organizzata dalla Running Bustese A.S.D. con il patrocinio del comune di Busto Garolfo con la collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e del suo braccio operativo, che gestisce la mutua di comunità della banca, Ccr Insieme Ets, la corsa mantiene la sua formula aperta a tutti, senza distinzione tra runner e semplici camminatori.

Accanto al percorso da 5 chilometri, pensato per famiglie e partecipanti a passo libero, debutta nel 2026 il tracciato da 10 chilometri dedicato ai runner, che sostituisce quello da 8. Un’evoluzione che amplia l’offerta sportiva, senza snaturare lo spirito inclusivo della manifestazione.

Fondamentale, come sempre, il sostegno del territorio: la corsa si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, e con la collaborazione della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, e di Ccr Insieme Ets, braccio operativo della banca che gestisce anche la mutua di comunità dei soci dell’istituto di credito, insieme a una fitta rete di sponsor e partner locali.

I commenti

«Quando persone diverse per età, capacità, esperienza e condizioni si ritrovano con un obiettivo comune accade qualcosa di significativo: si rompe la logica della separazione e si costruisce un’esperienza condivisa. – spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Non è più importante chi partecipa alla corsa come supporter o come atleta, chi arriva primo o chi è più allenato, ma il fatto stesso di esserci, di stare insieme, di riconoscersi parte di un momento collettivo. È in questa dimensione che lo sport diventa davvero uno strumento di coesione, capace di generare empatia, rispetto e senso di appartenenza e da questo punto di vista i volontari sono sempre un esempio per tutti, sono il motore con il cuore delle nostre comunità».

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets spiega:

«Quando tante persone scelgono di dedicare tempo ed energie agli altri, si crea un legame che va oltre il singolo gesto e diventa valore condiviso. Il volontariato diventa così uno spazio di relazione, dove si costruiscono legami autentici, si condividono esperienze e si sviluppa un senso di fiducia reciproca che è fondamentale per la vita di una comunità e in questo caso per correre assieme per una serata condivisa. È grazie a questo spirito che le comunità diventano più forti, più unite e più capaci di affrontare le sfide, trasformando ogni iniziativa in un’opportunità di crescita collettiva».

Il ritrovo della Busto Garolfo di sera è previsto per le 19, con partenza dei bambini fino ai 12 anni alle 19.30 su un percorso da 800 metri in pista, mentre alle 20 prenderà il via la corsa principale. Il tracciato partirà dalla pista di atletica per svilupparsi lungo gran parte del territorio bustese, grazie anche al presidio costante dei volontari dislocati lungo il percorso.

L’organizzazione potrà contare, ancora una volta, sul contributo determinante della Protezione Civile, affiancata dalle associazioni sportive e dai gruppi locali che collaborano attivamente alla gestione della sicurezza e della viabilità. Un lavoro di squadra che rappresenta uno dei punti di forza dell’evento.

Restano confermate le modalità di partecipazione: iscrizione gratuita (ma obbligatoria) per i ragazzi fino ai 14 anni, mentre per gli adulti il contributo è di 5 euro o 8 euro per due partecipanti con la formula Family Run, 45 euro per i gruppi. Prevista anche la possibilità di iscrizione con maglietta ufficiale a 15 euro.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito www.runningbustese.it. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, salvo condizioni che possano compromettere la sicurezza, garantita anche dal servizio ambulanza e dalla copertura assicurativa inclusa nella quota.

Al termine della manifestazione, spazio alla convivialità con ristoro finale, area food e intrattenimento musicale, per una serata che si conferma non solo sportiva, ma anche sociale. « «La Busto Garolfo di Sera è, prima di tutto, il risultato di una comunità che si mette in gioco insieme, dentro e fuori dal percorso», conclude Paolo Sangregorio.