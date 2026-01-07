Torna a splendere l’orologio del campanile

Una novità per la città e per gli abbiatensi: da ieri , martedì 6 gennaio 2026, è tornato a splendere il campanile. Nella giornata dell’Epifani in mezzo a tanti eventi che hanno animato la città l’occasione è stata propizia per un annuncio molto atteso dai residenti. Il primo cittadino Cesare Nai ha infatti ufficializzato la riattivazione dell’illuminazione del quadrante dell’orologio del campanile, un simbolo storico che torna pienamente visibile anche nelle ore notturne.

Uno dei punti di riferimento della città

“Si tratta di un intervento significativo per il quale ringrazio l’assessore Roberto Albetti e la società A2A, che ha eseguito materialmente i lavori, restituendo decoro e luce a uno dei punti di riferimento della nostra Abbiategrasso” ha sottolineato il sindaco Cesare Nai.

Dopo oltre un decennio di attesa, nel 2026 è tronato finalmente a illuminarsi il quadrante dell’orologio del campanile di Santa Maria Nuova. Ora i cittadini potranno alzare lo sguardo al cielo è vedere l’ora. Questo atteso ripristino è stato reso possibile grazie al fondamentale intervento della società A2A, nell’ambito delle opere di riqualificazione dell’illuminazione cittadina. Un segno di rinascita che restituisce alla piazza uno dei suoi simboli più caratteristici.