Torna a scuola il progetto contro la violenza sulle donne

Nel Piano per il diritto allo studio del Comune di Bareggio torna il progetto dedicato alla prevenzione della violenza contro le donne.

Nel Piano per il diritto allo studio la prevenzione della violenza sulle donne

A salutare con soddisfazione il reinserimento dell’intervento, rivolto agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, è la lista civica Bareggio 2013, che lo aveva sollecitato lo scorso anno in Commissione Istruzione. La Commissione comunale per il Diritto allo studio si è riunita martedì 8 settembre per esaminare i progetti integrativi alla didattica ministeriale destinati alle scuole di Bareggio e San Martino. Bareggio 2013 ha espresso voto favorevole, confermando la volontà di sostenere le proposte avanzate dall’istituto.

Nel piano sono previsti progetti di educazione motoria, insegnamento innovativo della matematica, inglese con esperti linguistici, mediazione culturale e linguistica, psicologia e pedagogia scolastica e prevenzione delle difficoltà di apprendimento. Interventi finanziati dal Comune per complessivi 80mila euro all’anno.

Elena Oldani, rappresentante di Bareggio 2013 nella Commissione Istruzione, cpiega:

«Pur trattandosi di progetti presenti da tempo nel Piano comunale per il diritto allo studio, apprezziamo la revisione e l’aggiornamento effettuati negli ultimi anni dall’Istituto scolastico Perlasca, per rispondere maggiormente alle nuove esigenze degli alunni».

Facilitazione linguistica e screening delle difficoltà di apprendimento

Tra gli aggiornamenti, l’aumento delle ore dell’esperto di lingua inglese nella scuola primaria. Particolare attenzione viene inoltre riservata al progetto di facilitazione linguistica e mediazione culturale «Scuola mondo», finalizzato all’integrazione degli alunni stranieri, e al progetto pedagogico di screening delle difficoltà di apprendimento, che permette di individuare precocemente eventuali segnali di disturbo e offrire supporto alle famiglie.

Il progetto torna dopo un anno di stop. La soddisfazione di Bareggio 2013

Il progetto sulla prevenzione della violenza contro le donne era già stato realizzato nel 2024 e aveva incontrato il particolare apprezzamento della scuola, ma non era stato riproposto nel Piano 2025. Da qui la richiesta avanzata da Bareggio 2013 in Commissione Istruzione, accolta ora dall’Amministrazione comunale.

Oldani sottolinea:

«Siamo soddisfatti che l’Amministrazione abbia accolto la nostra richiesta».

Monica Gibillini, consigliera di Bareggio 2013, aggiunge:

«Ci auguriamo che il Piano venga discusso al più presto in Consiglio comunale, così che la scuola possa procedere tempestivamente con i bandi per individuare gli esperti e dare avvio ai progetti. L’inizio dell’anno scolastico rende particolarmente importante una programmazione puntuale, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica».

Nella foto di copertina, da sinistra: Monica Gibillini, consigliera comunale di Bareggio 2013, ed Elena Oldani, rappresentante della lista civica nella Commissione comunale per il diritto allo studio