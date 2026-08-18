Torna a Milano il Wellbeing Happiness Forum: la seconda edizione mette al centro la Human Sustainability e il futuro del lavoro

Il 21 e 22 ottobre 2026, presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano, oltre 160 relatori e 1.600 professionisti si confronteranno su benessere organizzativo, salute psicofisica, welfare strategico e leadership consapevole.

Ripensare i modelli organizzativi ponendo l’individuo, l’equilibrio psico-fisico e la responsabilità sociale al cuore della strategia d’impresa. Con questo obiettivo si apre la seconda edizione del Wellbeing Happiness Forum, il principale punto di incontro nazionale dedicato al benessere aziendale, alla felicità lavorativa e all’innovazione del welfare, organizzato da EFI Ecosistema Formazione Italia, in collaborazione con OMM Business.

L’evento

L’evento, in programma il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho, vedrà la partecipazione di 1.600 professionisti (tra cui HR Director, Chief Happiness Officer, Wellbeing & Welfare Manager, rappresentanti delle istituzioni e accademici), oltre 160 speaker nazionali e internazionali e più di 50 partner.

Le novità

Dati, ricerche e scenari inediti per comprendere l’evoluzione del lavoro. Il Wellbeing Happiness Forum apre questa edizione rinnovata e ampliata nei temi affrontati come nelle presenze d’eccezione, il tutto nel segno della misurazione scientifica e dell’analisi puntuale dei dati, presentando in anteprima ricerche nazionali e studi di mercato realizzati ad hoc. Tra le novità principali figura l’indagine proprietaria condotta in collaborazione con Co.NA.PI, focalizzata sul benessere nelle micro e piccole imprese che costituiscono oltre il 94% del tessuto produttivo italiano con realtà fino a 9 addetti, per analizzare lo stato dell’arte della qualità della vita lavorativa nei contesti in cui l’impatto organizzativo è più capillare. Parallelamente, lo studio curato da Primate Consulting per il Forum porrà l’accento sul tema cruciale della sicurezza psicologica sul lavoro, evidenziandone il legame diretto e sistemico con la produttività, l’innovazione e le performance aziendali.

A completare questo quadro analitico sarà il contributo di Kantar, leader mondiale nell’analisi di mercato, che offrirà uno spaccato dettagliato sui valori e sulle aspettative delle differenti generazioni oggi coesistenti nel mondo lavorativo. Si approfondiranno inoltre gli indicatori del BEF Index (BenEssere Felicità), il primo indicatore sintetico italiano ideato per misurare in modo scientifico la felicità e il benessere dei lavoratori, sviluppato dall’Associazione Ricerca Felicità insieme a Ipsos Doxa permettendo di cogliere angoli e sfumature inesplorate della relazione tra felicità e lavoro nelle differenti fasce e livelli aziendali.

Il benessere lavorativo

“La seconda edizione del Wellbeing Happiness Forum – precisa Stefano Marchese, vicepresidente di EFI Ecosistema Formazione Italia – segna un passaggio decisivo: il benessere lavorativo supera definitivamente la dimensione del semplice benefit e si afferma come pilastro strutturale della sostenibilità aziendale. Mettere le persone al centro richiede una trasformazione culturale profonda, basata sulla sicurezza psicologica e sulla fiducia reciproca. Vogliamo offrire alle aziende dati scientifici, buone pratiche e un confronto reale per guidare il viaggio verso il lavoro del domani”.

I pilastri tematici dell’edizione 2026

Al centro della riflessione dell’edizione di quest’anno ci sono la Human Sustainability e la salute psicofisica dei lavoratori, intese come la capacità di creare ambienti di lavoro capaci di garantire l’equilibrio tra salute mentale, energia fisica, alimentazione consapevole e gestione dello stress per evitare il burnout. Questa visione si unisce all’evoluzione verso la leadership gentile, basata su empatia, ascolto attivo, trasparenza e chiarezza di intenti.

Non mancheranno, poi, confronti sul wellbeing digitale e sulla mindfulness per individuare strategie pratiche per un uso sano ed etico delle tecnologie che prevenga l’iperconnessione e stimoli la presenza mentale nei contesti di lavoro ibrido. Parallelamente, si approfondiranno le politiche di diversity, equity, inclusion & belonging (DEIB) per la costruzione di culture aziendali inclusive in cui ogni diversità rappresenti un valore condiviso.

In programma anche quest’anno gli attesi Stati Generali, dodici workshop tematici di approfondimento: https://efi-italia.it/forum/sg

Relatori di rilievo e conduzione del main stage

L’agenda dell’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca. Il palco principale vedrà la conduzione di figure di riferimento del giornalismo e della divulgazione come Filippo Poletti, giornalista, autore e LinkedIn Top Voice e Silvia Pagliuca, giornalista per Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, esperta di cultura d’impresa e sostenibilità.

Tra i relatori e protagonisti confermati figurano autorevoli esperti nazionali e internazionali: il prof. Peter Hawkins per Renewal Associates, Sander Hoeken, co-fondatore della Fearless Organization Scan, Anastasia Dedyukhina, direttrice del Consciously Digital Institute, l’avvocata e consulente ESG Cathy La Torre, il prof. Enrico Giovannini già Ministro e fondatore ASviS, il dott. Filippo Ongaro, pioniere della medicina preventiva e della longevità. Qui tutti i relatori https://efi-italia.it/forum/speaker

Eventi verticali e sinergie: Coaching Day e Beautiful Work Week

Nella coerenza di impostazione dell’Associazione Ecosistema Formazione Italia, dove la condivisione e il networking aiutano l’intero ecosistema di settore a crescere, alla due giorni milanese del Wellbeing Happiness Forum vi saranno anche importanti manifestazioni e momenti di approfondimento verticale che hanno scelto il Forum come cornice di riferimento e all’interno del quale raccontarsi: ICF Coaching Day Milano 2026, appuntamento curato da ICF Italia e punto di incontro essenziale per HR, manager e coach professionisti pronti a integrare la cultura del coaching nelle dinamiche di sviluppo aziendale; Beautiful Work Week (BWW26): la manifestazione parallela che mette al centro il concetto di lavoro rigenerativo, più umano, etico e sostenibile, attraverso un laboratorio dinamico di eventi, tavoli di co-progettazione e momenti di confronto.

La promozione della felicità

“Promuovere la felicità e la salute organizzativa – aggiunge Fabio Cutrera, presidente di OMM Business –richiede rigore metodologico e visione di insieme. Oggi i lavoratori cercano ambienti professionali in cui la realizzazione personale sia integrata con la cura dell’equilibrio psico-fisico. Con questa nuova edizione uniamo la consapevolezza e la leadership gentile alle metriche gestionali più avanzate, con l’obiettivo di tracciare le linee guida per una cultura d’impresa autenticamente orientata al valore umano”.