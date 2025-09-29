Topi e bisce nell’area dismessa

Situazione di degrado in un ex insediamento industriale dismesso in via Induno a Inveruno.

Allarme topi e bisce in via Induno

Il luogo è abbandonato da anni e la vegetazione è proliferata in maniera tale da causare problemi al vicinato e alla viabilità circostante. L’ex stabilimento è adiacente alle case popolari e la situazione di incuria ha messo in allarme i residenti, preoccupati della proliferazione di insetti o altri animali che potrebbero causare eventuali problemi di salute. I rappresentanti del gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato hanno inviato una segnalazione al Comando di Polizia Locale chiedendo un intervento urgente di verifica e messa in sicurezza dell’area.

“Rischi per la salute e la sicurezza”

Dal gruppo di opposizione spiegano:

“Il terreno dell’ex stabilimento di via Induno si presenta come luogo di proliferazione di topi e bisce, con evidenti rischi per la salute e la sicurezza dei residenti che vi abitano a ridosso. Abbiamo quindi chiesto un intervento da parte della Polizia Locale al fine di tutelare la salute pubblica e il decoro urbano”.

La situazione è nota e gli agenti hanno già effettuato un sopralluogo verificando come parte della vegetazione sia infestata da ifantria americana, un lepidottero innocuo per uomini e animali.

La Polizia Locale ha contattato la proprietà

Il comandante Marco Trani spiega:

“Abbiamo già contattato la proprietà dell’ex insediamento industriale affinché intervenga nella manutenzione dell’area e del verde, anche perché alcuni rami di alberi insistono su via Pier della Francesca limitando la visibilità a chi la percorre”.