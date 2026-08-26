Tolti i mezzi abbandonati dalla Folletta, da venerdì si parte con via Fusè

Si sono concluse oggi, mercoledì 26 agosto, con la rimozione degli ultimi due veicoli, le operazioni di sgombero dei mezzi abbandonati da anni nei cortili delle abitazioni Aler di via Boccherini e via Vivaldi ad Abbiategrasso. Complessivamente sono stati rimossi 13 veicoli, tra cui le cinque autovetture distrutte dall’incendio verificatosi l’8 luglio 2025.

L’intervento

L’intervento ha rappresentato un’attività particolarmente complessa, sia sotto il profilo amministrativo sia dal punto di vista operativo. Sul piano procedurale è stato necessario definire e sottoscrivere un apposito protocollo con Aler, individuare la ditta incaricata delle operazioni e completare l’iter previsto per la rimozione e il successivo smaltimento dei mezzi. Sul fronte operativo, invece, la presenza di veicoli abbandonati da oltre vent’anni ha richiesto un impegno straordinario da parte della Polizia Locale di Abbiategrasso, supportata dagli operatori di Amaga, che hanno garantito il corretto svolgimento delle attività.

Il commento del sindaco

«Non è stato un percorso semplice, ma oggi possiamo esprimere soddisfazione per un risultato importante che restituisce decoro e sicurezza a queste aree», ha dichiarato il sindaco Cesare Nai, presente alle operazioni conclusive. «Aver definito una procedura chiara ed efficace ci consentirà ora di intervenire anche sugli altri veicoli abbandonati presenti sul territorio comunale. Desidero ringraziare la Polizia Locale, Amaga e tutti gli uffici comunali coinvolti per l’impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrati nel corso dell’intero iter».

Il prossimo intervento

Il sindaco ha inoltre annunciato il prossimo avvio di un nuovo intervento: «Già da venerdì 28 agosto inizieranno le prime rimozioni nelle aree di via Fusè e via Fratelli Cervi. In quella zona sono stati censiti 68 veicoli da smaltire; si tratta quindi di un’operazione articolata che richiederà diverse settimane di lavoro, ma che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione e tutela del decoro urbano della città».