“Tolleranza zero contro la criminalità nelle stazioni”

CRONACA

L'onorevole rhodense Fabrizio Cecchetti è intervenuto sul caso che ha visto gli agenti della Polizia di Stato arrestare un uomo di 27 anni, irregolare sul territorio, dopo che quest'ultimo ha rapinato una donna che era appena scesa dal treno del suo smartphone

“Complimenti alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento che ha portato all’arresto del 27enne responsabile della rapina ai danni di una donna nella stazione di Rho, come riportato dalla stampa locale. Episodi del genere confermano quanto sia fondamentale continuare a presidiare i luoghi sensibili come le stazioni ferroviarie, troppo spesso teatro di violenze e illegalità.

La sicurezza urbana e la tutela dei cittadini sono al centro del nostro impegno di governo – prosegue Cecchetti – e il recente Decreto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega, va proprio nella direzione di rafforzare controlli, espulsioni e prevenzione."