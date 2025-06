Titoli di coda per il progetto Look up tra corsi di falegnameria e cinema

Cala il sipario sul progetto Look up che ha coinvolto il Comune di Parabiago e quello di Busto Arsizio. Una serie di laboratori che hanno spaziato dall'arte per il legno a quella dei cortometraggi e della recitazione in generale.

L'evento conclusivo ospitato in Villa Corvini a Parabiago

Si è tenuto mercoledì scorso, in Villa Corvini, facendo registrare una grande partecipazione, l'evento conclusivo del progetto «Look up», ideato e realizzato da T'Immagini Aps in collaborazione con 3 Elle Ets, Comune di Parabiago e Liceo Cavalleri di Parabiago.

La genesi dell'iniziativa

L'iniziativa finanziata da Regione Lombardia nell'ambito del bando Giovani Smart 2.0 (Sportmusicaarte) e attiva nei comuni di Parabiago e Busto Arsizio, ha coinvolto ragazze e ragazzi dai 15 anni in su in percorsi socioeducativi e risocializzanti volti a contrastare situazioni di esclusione sociale e isolamento, con |'obiettivo di incentivare la partecipazione e il protagonismo dei giovani

I corsi proposti

Durante il progetto i giovani hanno preso parte a tre principali attività: dal laboratorio di falegnameria e design, in cui hanno appreso le tecniche di lavorazione artigianale per il recupero e la trasformazione creativa del legno. Sono stati realizzati piccoli mobili di design quali sedie, tavolini, librerie che andranno ad abbellire lo spazio riservato ai più piccoli della biblioteca comunale parabiaghese. Al laboratorio di recitazione tenuto dall’attrice e regista Aurora Scarpolini, focalizzato sull’autostima e sulla conoscenza e consapevolezza di sè. Fino ad arrivare al laboratorio di film making e realizzazione di un cortometraggio, che avrà come titolo «Noi» e che è stato girato dai ragazzi sotto la guida dell’attore e regista Marco Cassini, centrato sui temi espressivi e relazionali, sull’inclusione, sull’empatia, e sulla comprensione delle emozioni altrui.

Le dichiarazioni dei relatori

"Abbiamo creduto nel potenziale della manualità e del racconto come strumenti di crescita personale" ha dichiarato Silvia Ferrario, responsabile del progetto per T'Immagini Aps. "Oggi più che mai servono spazi in cui i ragazzi possano sentirsi a casa e opportunità concrete per riconoscere e valorizzare il proprio potenziale". Look up, ha aggiunto Sara Maestri, presidente di 3 Elle Ets, "attraverso il teatro, la manualità e la narrazione visiva abbiamo acceso in loro il desiderio di espressione e di appartenenza". A prendere la parola è stato anche il sindaco parabiaghese Raffaele Cucchi, che ha detto: "Progetti come questo sono fondamentali perché offrono risposte reali a bisogni urgenti, e soprattutto danno ai nostri giovani il diritto di essere protagonisti e non spettatori".