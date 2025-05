Tessera elettorale e Costituzione ai neo 18enni

Nella storica cornice dell’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso , ieri, giovedì 29 maggio 2025, i neo-diciottenni della città hanno ricevuto la tessera elettorale e una copia della Costituzione italiana. La cerimonia, organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione locale di Avis, ha visto la partecipazione di circa sessanta giovani, pronti per la loro prima esperienza di voto in vista del Referendum dell'8 e 9 giugno.

Il giudice Caccialanza ospite d’onore

L'evento ha avuto come ospite d'onore il giudice della Corte Costituzionale di Milano, Pietro Caccialanza, che ha spronato i ragazzi a comprendere l'importanza di assumere un ruolo attivo e consapevole all'interno della comunità, esercitando il proprio diritto e dovere di votare.

Ad accogliere i giovani c'erano l'assessore ai Servizi Educativi, Marina Baietta, l'assessore alla Cultura e ai Giovani, Beatrice Poggi, Federico Veronelli in rappresentanza della Consulta Giovani, e Salvatore Restuccia, presidente di Avis.

Quest'ultimo ha sottolineato il valore del donare qualcosa di sé agli altri come la forma più alta di servizio alla collettività, un principio che trova le sue radici nella Carta Costituzionale, donata da Avis a tutti i partecipanti.

Libertà è partecipazione

L'assessore Baietta ha richiamato con forza il concetto di partecipazione, citando la celebre canzone di Gaber "Libertà è partecipazione" per ricordare ai diciottenni la preziosa capacità di essere attivi e coinvolti nella costruzione della propria vita e della società. Un concetto ripreso anche dall'assessore Poggi, che ha condiviso un auspicio personale:

"Ho scelto di studiare giurisprudenza perché al liceo le parole di un magistrato mi fecero innamorare della Costituzione. Sarebbe bello se la stessa cosa capitasse a qualcuno di voi."

Il giudice Caccialanza, con il suo entusiasmo contagioso, ha spiegato ai ragazzi la bellezza e l'importanza del testo costituzionale, anche da un punto di vista letterario.

"I nostri padri costituenti – ha affermato Caccialanza – hanno avuto il coraggio di scrivere un testo che concorresse al benessere materiale, ma soprattutto spirituale, dell’intera società. L’augurio è quello di farvi guidare dalla Costituzione perché sia una maestra di vita."

L'evento ha rappresentato un momento significativo per i giovani di Abbiategrasso, chiamati a esercitare pienamente il loro ruolo di cittadini responsabili e partecipi.