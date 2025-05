Il Terzo appuntamento per la colazione in biblioteca per pre-adolescenti della comunità di San Vittore Olona è stato un successo.

Terzo appuntamento con la "Colazione in biblioteca" per i preadolescenti

La numerosa partecipazione di ragazzi e ragazze è indice di quanto i nostri giovani necessitino di momenti aggregativi come questi, in cui potersi confrontare, emozionare e divertire. Grazie alla dedizione delle bibliotecarie, è stata data la possibilità ai giovani di fare una buona colazione insieme e programmare le attività che proseguiranno da fine estate con gli appuntamenti della colazione in biblioteca.

I ragazzi hanno avanzato il desiderio di fare un pic nic insieme, suonare, ballare e cantare nel parco di Villa Adele. Inoltre per le giornate più fredde sarà possibile condividere momenti di giochi di ruolo e organizzare un’escape room “il delitto in biblioteca”. Essendo tutti appassionati di manga si avvierà la possibilità di realizzare insieme dei fumetti e raccontarsi le trame dei manga più avvincenti.

Un momento di aggregazione e socialità

Momenti aggregativi come questi, in totale assenza di tecnologia, sono indispensabili allo sviluppo delle abilità sociali e relazionali dei giovani e pertanto è intento dell’amministrazione comunale investire nel mantenimento di questi appuntamenti.

Non può mancare un ringraziamento al panificio “Il Pasticcione” di Matteo Beretta per essere sempre disponibile a preparare dei dolci prelibati che tra i ragazzi vanno a ruba. Prossimo appuntamento a settembre.