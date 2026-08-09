Terremoto in Venezuela: la parrocchia di Dairago fa la sua parte e dona oltre mille euro

"Felici di poter contribuire a una causa tanto importante: la nostra è stata una goccia nel mare", ha commentato il parroco don Giuseppe Alloisio

Il cuore di chi vive a Dairago non è andato in vacanza. Lo dimostra il bel gesto che è stato indirizzato alle popolazioni colpite dal sisma in Venezuela. Si tratta della donazione della raccolta di offerte dal valore di 1363,50 euro.

La parrocchia ha donato oltre mille euro ai terremotati del Venezuela

La parrocchia, e la comunità che ruota attorno ad essa, non è rimasta a guardare. E il risultato della raccolta si è infatti attestato sugli oltre mille euro.

«Questi sono i soldi raccolti dalla nostra parrocchia per le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. Grazie a chi ha generosamente contribuito a questo bel risultato», recita il giornalino distribuito dalla parrocchia via mail.

“Felici di poter contribuire a una causa tanto importante: la nostra è stata una goccia nel mare”, ha commentato il parroco don Giuseppe Alloisio

A scendere nei dettagli della donazione è stato quindi il parroco don Giuseppe Alloisio, che ha chiesto che venga mantenuta alta l’attenzione sulle ripercussioni legate al sisma dichiarando: