Un bella opportunità per parlare di agricoltura, uno dei comparti più importanti del made in Italy. Ieri mattina, domenica 2 marzo 2025, ottimo riscontro per l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Gaggiano, e promosso in prima persona dal consigliere comunale Gabriel Gualtieri , dal titolo “Terra e tecnologia, il futuro dell’agricoltura”, che si è svolto alla biblioteca comunale e che ha visto come ospiti l’esperto di tecnologia 4.0 Cristiano Bersezio e l’onorevole Isabella Tovaglieri.

“Siamo molto felici di come l’evento sia stato accolto dai nostri cittadini in maniera propositiva e come giunta ci impegneremo ad organizzare sempre più eventi che possano portare innovazione e creare dibattiti costruttivi come è successo oggi” fa sapere con soddisfazione l’Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Baj.

Nuove opportunità per gli agricoltori