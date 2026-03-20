Terminato il progetto “Ragazzi on the Road”

Dalla restituzione è emerso con chiarezza il valore di un’esperienza capace di abbattere pregiudizi e cambiare prospettive

Il progetto “Ragazzi On the Road”, realizzato dall’omonima associazione, è giunto al suo atto conclusivo con un momento di restituzione che ha visto i sei giovani partecipanti raccontare la loro esperienza, in un insolito cambio di prospettiva: seduti simbolicamente “dall’altra parte del tavolo”.

Progetto fortemente voluto dall’assessore Bonomi

I ragazzi hanno ripercorso un percorso intenso, che li ha portati a confrontarsi con la realtà operativa del territorio, andando ben oltre le aspettative di una formazione puramente teorica.

Fin dalla prima ora di servizio, infatti, il gruppo è stato coinvolto attivamente nelle attività della Polizia Locale, scoprendo la complessità del lavoro che si cela dietro una divisa dalla gestione dei sinistri stradali alla comprensione tecnica delle norme contenute nel prontuario ricevuto durante il progetto.

L’incontro si è svolto in un clima di grande ascolto, alla presenza delle istituzioni che hanno creduto fortemente nell’iniziativa. Tra queste, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai e l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, promotrice del progetto che ha reso possibile estendere l’opportunità a sei ragazzi rispetto ai quattro inizialmente previsti. Accanto a loro, hanno seguito con attenzione il racconto la comandante della Polizia Locale Maria Malini e la sua vice Antonia Pionni, figure chiave nel guidare i giovani in questo viaggio ravvicinato con la legalità.

Esperienze acquisite

Oltre al lavoro in pattuglia, i partecipanti hanno potuto misurarsi anche con il mondo del soccorso sanitario grazie alla Croce Azzurra cimentandosi in prove pratiche di primo soccorso con i manichini. Hanno inoltre approfondito il funzionamento della centrale operativa del NUE, comprendendo come vengono gestite le emergenze su larga scala.

Dalla restituzione è emerso con chiarezza il valore di un’esperienza capace di abbattere pregiudizi e cambiare prospettive: i ragazzi hanno ammesso di aver modificato la propria visione sulla Polizia Locale, passando dall’idea stereotipata di un corpo dedito solo a multe e viabilità alla scoperta di una professionalità multidisciplinare e profondamente radicata nel servizio alla comunità.

Il Sindaco ha sottolineato come questi giovani siano ora diventati “testimoni” preziosi tra i loro coetanei e nelle famiglie, capaci di diffondere una cultura della sicurezza basata sull’esperienza diretta vissuta in strada. L’iniziativa si è conclusa con un bilancio umano e formativo molto ricco , lasciando ai ragazzi la consapevolezza dell’importanza del coordinamento tra i vari enti per la tutela della collettività.