Terminati i lavori Polis, riaprono le Poste di Villa Cortese

La sede di via Alberto da Giussano è stata ristrutturata e offre nuovi servizi della Pubblica Amministrazione

L’ufficio postale di Villa Cortese riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a settantotto le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Milano.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Alberto da Giussano, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Una sede rinnovata e più accessibile

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. Le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; sono stati inoltre realizzati sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili nella sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Orari di apertura

L’ufficio postale di Villa Cortese è a disposizione dei cittadini con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.