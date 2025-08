Terminati i lavori alla passerella sul Naviglio di Pontenuovo

Lavori pubblici

Cosi il vicesindaco Tenti: "Siamo riusciti a rispettare la tabella di marcia. Un risultato importante che testimonia l’efficacia delle soluzioni adottate"

Buone nuove per i cittadini della frazione di Pontenuovo di Magenta. In settimana è stata completamente ripristinata la passerella pedonale sul Naviglio, dove si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria.

Dall’Amministrazione comunale hanno spiegato che in seguito alle restrizioni imposte da Anas «si è scelta una soluzione innovativa con l’utilizzo dell’edilizia acrobatica, che ha consentito di proseguire i lavori senza chiudere il ponte, evitando così disagi ai cittadini».

La passerella è stata rinnovata con una specifica pavimentazione in gomma, in linea con quella già posata per la passerella sita nella vicina frazione di Pontevecchio e conforme agli standard richiesti per i passaggi sul Naviglio. Terminati dunque i lavori principali, mentre in autunno, con l’abbassamento del livello del Naviglio, sarà previsto un ulteriore intervento per un valore complessivo dell’opera di 150 mila euro.

I lavori sono stati commentati dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti: