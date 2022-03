Terminata la prima fase dei lavori alla fognatura

Cantiere in città

Lunedì 7 marzo 2022 ripartiranno ad Abbiategrasso i lavori del secondo lotto.

Terminata in questi giorni la prima fase dei lavori di rifacimento della rete fognaria di viale Manzoni ad Abbiategrasso ad opera di Gruppo Cap.

La ripartenza dei lavori lunedì

Si sta quindi procedendo questa settimana alla rimozione del cantiere dall'incrocio con corso Italia alla rotonda di viale Cavallotti, dove il traffico tornerà ad essere regolare. Da lunedì 7 marzo i lavori continueranno nel tratto di

viale Manzoni dalla rotatoria di viale Serafino dell’Uomo fino all’incrocio con Corso Italia, tale tratto resterà quindi chiuso al traffico fino al termine dei lavori. Anche questa seconda fase durerà circa due mesi.

Le deviazioni e le chiusura

L'incrocio con corso Italia rimarrà aperto, provenendo dalla rotonda di viale Cavallotti sarà quindi possibile l'accesso sia in corso Italia che in corso San Pietro. Sulla strada per Robecco e in via Novara sarà predisposta l'opportuna segnaletica per segnalare le modifiche alla viabilità e indicare il percorso alternativo.