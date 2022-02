Abbiategrasso

L'area rimarrà sotto ai ferri da domani, lunedì 28 febbraio, sino a domenica 13 marzo per diversi interventi

Inizieranno domani, lunedì 28 febbraio, i lavori all'interno del Parco della Repubblica di Abbiategrasso. L'area rimarrà così chiusa alla cittadinanza sino alla prossima domenica 13 marzo per favorire così la realizzazione degli interventi.

Lavori pubblici: chiude il Parco della Repubblica

Nel dettaglio, a finire sotto i ferri per via della manutenzione straordinaria saranno la copertura dell'edificio del bar che verrà completamente rifatta. Parallelamente verranno inoltre eseguiti i lavori di potatura degli alberi a cura della società Amaga. Infine, un volta completati i lavori per il rifacimento della copertura, avranno inizio i lavori per la messa in sicurezza per la conservazione dell'edificio "Torretta" all'interno del Parco della Costituzione.

Per tutta la durata dell'intervento dunque non sarà possibile usufruire degli spazi del parco che sarà riaperto però poco prima dell'arrivo della Primavera.