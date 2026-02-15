Terminata la nuova pensilina del cimitero

Si sono conclusi qualche giorno fa i lavori per la costruzione della pensilina a protezione dei nuovi loculi nel cimitero di Cisliano.

“Il progetto – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Andrea Sangiacomo – si inserisce nel quadro dei lavori di manutenzione e riorganizzazione degli spazi cimiteriali. Sono stati infatti recentemente creati 170 nuovi loculi che ospiteranno i nostri concittadini defunti e la pensilina, per cui sono stati investiti 25.900 euro, garantirà la necessaria protezione non solo ai loculi, ma anche ai familiari in visita ai propri cari. A seguire, appena le condizioni meteo lo consentiranno, procederemo con la semina dell’erba nell’area verde antistante i loculi”.

Lavori necessari per assicurare il miglior decoro ad un luogo importante per l’intera comunità.

“La cura del cimitero – prosegue l’assessore Sangiacomo – è sempre stata una priorità dell’Amministrazione comunale e va oltre la semplice manutenzione: è un segno di rispetto, memoria e civiltà. Un cimitero ben tenuto, pulito e ordinato trasmette dignità verso chi non c’è più e offre ai familiari un luogo sereno in cui raccogliersi e ricordare. Prendersi cura delle tombe, dei vialetti, del verde e degli spazi comuni significa custodire la storia di una comunità. Ogni lapide racconta una vita, ogni fiore deposto è un segno di affetto che continua nel tempo. Inoltre, la buona gestione del cimitero da parte delle istituzioni riflette il senso civico di un paese: ordine, pulizia e manutenzione costante dimostrano attenzione e sensibilità verso i cittadini. La cura del cimitero non è quindi solo un dovere pratico, ma un atto di amore e memoria collettiva”.