l'allerta da parte dell'azienda

Sono stati segnalati messaggi e comunicazioni false, apparentemente provenienti da Movibus s.r.l.

Movibus s.r.l. ha informato che è in corsa una truffa telematica a nome dell'azienda di trasporti.

Tentativi di truffa in corso per gli abbonamenti Movibus

Sono stati segnalati messaggi e comunicazioni false, apparentemente provenienti da Movibus s.r.l., che richiedono informazioni sensibili quali dati personali, credenziali di accesso e/o promozioni di campagne abbonamenti.

Invitiamo tutti gli utenti a:

– **NON** aprire link sospetti ricevuti via e-mail, SMS o altri canali.

– **NON** fornire dati personali o aziendali in risposta a comunicazioni non verificate.

– **NON** acquistare biglietti e/o abbonamenti STIBM senza passare da canali ufficiali quali rivendite autorizzate e/o sito ATM.

– **Segnalare immediatamente** qualsiasi messaggio sospetto al nostro reparto IT.

Segnalazioni: info@movibus.it