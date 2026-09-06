Tempo di lavori per piazza Burgaria

Piazza Burgaria a Dairago sarà riqualificata grazie ai lavori che partiranno nei prossimi giorni. Lavori che andranno avanti per 150 giorni. E l’opera avrà un costo di circa 200mila euro.

Il progetto della riqualificazione della piazza

L’intervento voluto dall’Amministrazione comunale riguarderà il pavimento in porfido, escludendo il sagrato e i marciapiedi a ridosso della viabilità, e una porzione del parcheggio, accessibile da via Prepositura. Tra gli interventi previsti, ci sono la manutenzione della pavimentazione in pietra, delle cordonature, degli elementi di arredo (sedute in pietra) e di finitura; il consolidamento di alcune fioriere e rifacimento delle porzioni lesionate; la sostituzione di alcune piante impattanti; il rifacimento delle aiuole con nuove essenze arboree e arbusti, di dimensioni adeguate ai manufatti; la manutenzione (edile e idraulica) della fontana a vasche in cascata e il rifacimento dell’asfaltatura di parte del parcheggio raggiungibile da via Prepositura. L’obiettivo dell’intervento è quello del restyling della piazza, dell’eliminazione di alcune situazioni di degrado per usura, delle nuove piantumazioni che sostituiranno alcune piante ad alto fusto presenti in spazi non idonei alle loro dimensioni: le radici stanno progressivamente rendendo, di fatto, poco fruibili se non a rischio inciampo, alcune porzioni della piazza, ma anche quello della riattivazione della fontana a cascata. Tutti gli interventi riguardanti il verde pubblico sono stati previsti in base alla consulenza professionale di un agronomo.

Le informazioni utili

Per consentire lo svolgimento delle attività, alcune zone della piazza saranno temporaneamente riservate alle aree di lavoro e al personale di cantiere, mentre altre rimarranno disponibili per il passaggio e l’utilizzo da parte della cittadinanza. E i percorsi di accesso e transito potranno essere temporaneamente modificati o adattati in relazione all’avanzamento dei lavori e alle esigenze operative che dovessero verificarsi. Rimarranno invece accessibili queste aree: piazza don Carlo Lotti (sia per pedoni che per auto); sagrato della Chiesa; ingressi delle abitazioni e delle attività commerciali e parcheggio per persone diversamente abili raggiungibile da via Prepositura.