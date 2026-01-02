Tempo di bilanci per la scuola di musica Niccolò Paganini: “Una realtà che forma, costruisce legami e crea opportunità”

Le Scuole di Musica Niccolò Paganini hanno confermato la propria identità: una scuola che forma, ma anche una realtà culturale che produce eventi, costruisce comunità, crea opportunità e porta la musica dove può fare la differenza

Il 2025 delle Scuole di Musica Niccolò Paganini di Legnano si può raccontare come un unico percorso: lo studio che diventa esperienza, la crescita degli allievi che incontra il territorio, la scuola che si apre a nuove collaborazioni e trasforma ogni occasione in un’opportunità educativa e culturale. È stato un anno fatto di traguardi individuali prestigiosi, grandi appuntamenti collettivi e progetti capaci di unire generazioni diverse, dai piccolissimi alle formazioni d’insieme con centinaia di ragazzi ed oltre 2100 iscritti.

Nella prima parte dell’anno la scelta di rafforzare la rete di partner e sostenitori

L’anno si apre con una scelta chiara: rafforzare la rete di partner e sostenitori che accompagnano la scuola lungo le attività didattiche e gli eventi. In questo quadro si inserisce la collaborazione con Busto Motors Company di Busto Arsizio: un’alleanza che unisce visibilità, presenza sul territorio e supporto alle iniziative della scuola, a partire dal progetto “Official Car” (con Nissan Juke come vettura ufficiale della Scuola). Un nuovo partner è arrivato a sostegno del concerto di Natale, Sironi gioiellerie che quest’anno festeggia 150 anni di attività.

Il sostegno della BCC per la scuola di musica

Partner storico della scuola è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che ha sostenuto questa importante istituzione del territorio nel 2025 e continuerà a farlo anche per il 2026 per l’importanza educativa e culturale che ricopre.

«Parliamo di realtà che non si limitano a insegnare uno strumento, ma che accompagnano tanti giovani in un percorso di crescita personale, culturale e umana, offrendo loro disciplina, ascolto, sensibilità e spirito di comunità. La musica è un linguaggio universale capace di educare al rispetto, alla condivisione e all'impegno. Oltre ai suoi allievi un'opportunità concreta di espressione e di scoperta delle proprie capacità, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare il tessuto culturale delle nostre comunità. Come Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate crediamo che investire nella formazione, soprattutto quella rivolta ai più giovani, significhi investire nel futuro del territorio. Istituzioni come questa lasciano un segno duraturo non solo nei ragazzi coinvolti, ma nell'intera collettività».

Una prima parte dell’anno all’insegna di lezioni, prove, musica d’insieme ed eventi

Didatticamente, la prima parte dell’anno è stata dedicata, come sempre, al lavoro quotidiano: lezioni, prove, musica d’insieme e preparazione degli eventi che avrebbero scandito l’estate e l’autunno. In primavera arriva anche l’annuncio di un progetto che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per molte famiglie: il Centro Estivo in collaborazione con Istituto Barbara Melzi, un’esperienza strutturata che unisce musica, attività creative e percorsi educativi, pensata per accompagnare i ragazzi in un periodo dell’anno in cui socialità e crescita hanno ancora più valore. Il campus prende poi vita con l’avvio delle attività a giugno, diventando uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

In primavera il campus realizzato con l’istituto Barbara Melzi e i risultati degli sforzi

In primavera, l’attenzione si concentra sui percorsi che coniugano educazione e socialità: torna il Campus/Centro Estivo realizzato insieme all’Istituto Barbara Melzi, un’esperienza multidisciplinare che mette al centro arte, musica, teatro, danza e sport e che prende il via dal 9 giugno, offrendo a bambini e ragazzi un’estate ricca di stimoli e relazioni. Tra maggio e giugno arrivano anche i risultati che raccontano la forza del lavoro didattico. Il giovane pianista Takumi Calvino, allievo della prof.ssa Laura Gianantonio, conquista un importante riconoscimento al Concorso Nazionale “Allegro Molto” (Mozzate, 25 maggio – 15 giugno 2025), ottenendo il Primo Premio Assoluto con 100/100. E non è un episodio isolato: il 2025 segna per Takumi un percorso di eccellenza coronato da due concorsi vinti, simbolo di una crescita costante e di un progetto formativo che la scuola porta avanti insieme ai docenti.

Il ritorno della School of rock

Giugno è anche il mese dei grandi appuntamenti collettivi. Sabato 7 giugno torna la School of Rock (4ª edizione): 12 band e oltre 100 giovani musicisti portano sul palco un evento che è insieme spettacolo, scuola di squadra e palestra di esperienza dal vivo. Pochi giorni dopo, mercoledì 11 giugno, il Concerto di Primavera riunisce oltre 100 allievi in una grande formazione orchestrale, frutto di mesi di prove e di un progetto condiviso che mette al centro la musica d’insieme.

Un giugno caratterizzato dalla Young talents music competition

Il cuore della stagione di giugno batte al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano: domenica 22 giugno si tiene la finale della prima edizione della Young Talents Music Competition, contest dedicato ai giovani tra i 15 e i 25 anni. È un passaggio importante perché non si tratta soltanto di “esibirsi”: è la creazione di un contesto vero, professionale, in cui i ragazzi possono misurarsi con palco e pubblico. La giuria è di alto profilo e presieduta da Domenico “Mimmo” Paganelli; i numeri raccontano la portata dell’iniziativa: 30 giovani artisti, 11 finalisti, 4 vincitori. Accanto agli eventi performativi, nel 2025 prosegue e si consolida anche l’offerta educativa trasversale: prende forma “Musica che nasce”, percorso dedicato a mamme in attesa e bambini 0–3 anni, che amplia la missione della scuola e la porta ad accompagnare le famiglie fin dai primissimi anni.

Una nuova partnership con Soevis

Dopo l’estate, la ripartenza di fine agosto segna un ulteriore salto di qualità nelle collaborazioni. Le Scuole Paganini annunciano una nuova partnership con Soevis – Società Energetica Italiana, pensata per offrire condizioni e agevolazioni dedicate alla community della scuola (iscritti e famiglie), con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il percorso di chi vive la musica come crescita personale e collettiva.

L’accordo con le scuole civiche milanesi

Nello stesso periodo viene ufficializzato anche un accordo di forte valore formativo: quello con le Scuole Civiche di Milano, in particolare con i Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado (Fondazione Milano). Un’intesa che punta a costruire una rete sinergica e ad aprire nuove opportunità per gli allievi – tra masterclass, stage e iniziative didattiche di eccellenza – rafforzando la dimensione accademica e professionale del percorso. ￼

I giovani in piazza per le esibizioni

Settembre riporta la musica nel cuore della città: sabato 6 e sabato 13 settembre la Piazza San Magno di Legnano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto ospitando i giovani vincitori della Young Talents Music Competition: un modo concreto per far incontrare talento e comunità, restituendo alla città la forza educativa dello spettacolo dal vivo.

Il progetto delle Giovani zanzare

Ottobre unisce qualità artistica e valore sociale. Il progetto inclusivo “Le Giovani Zanzare” si apre al territorio con una prova aperta (1 ottobre, Busto Garolfo), confermando l’idea che la musica sia anche uno strumento potente di relazione e integrazione. Nello stesso mese il Teatro Tirinnanzi ospita due appuntamenti di rilievo: la clinic con Frank Gambale (18 ottobre) e, il giorno dopo, il Concerto del Quartetto d’Archi della Scala (19 ottobre), che inaugura la stagione 2025–2026 con un evento di rara eccellenza.

L’inaugurazione dell’organo restaurato

Novembre segna una tappa dal forte valore simbolico per la città: giovedì 27 novembre, nella Basilica di San Magno, il concerto inaugurale celebra la rinascita dell’organo restaurato. La Scuola Paganini è coinvolta come protagonista culturale e organizzativa, contribuendo a trasformare un patrimonio storico in un’occasione viva di partecipazione e bellezza.

Il concerto di Natale

Il 2025 si chiude con l’appuntamento che più di tutti racconta il senso del percorso: il Concerto di Natale al Teatro Tirinnanzi, capace di unire orchestra (oltre 50 elementi), coro (oltre 40 voci) e solisti in una serata di grande intensità. Nel bilancio post-evento la scuola racconta un teatro sold out e oltre 200 allievi sul palco, in un anno che ha avuto anche un valore speciale: la celebrazione dei 25 anni di attività.

La conferma della propria identità

Le Scuole di Musica Niccolò Paganini confermano così, nel 2025, la propria identità: una scuola che forma, ma anche una realtà culturale che produce eventi, costruisce comunità, crea opportunità e porta la musica dove può fare la differenza – nei teatri, nelle piazze, nei luoghi simbolo della città e nella vita delle persone.