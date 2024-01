Telecamere a Villaggio dei Fiori: soddisfatta la Lega.

Intervento a Settimo Milanese

“Soddisfatti per l’impegno che si è presa la maggioranza su nostra sollecitazione, abbiamo ritirato gli emendamenti per chiedere le telecamere al Villaggio dei Fiori: ora speriamo di non essere di fronte alle solite promesse da marinaio”.

Così il capogruppo della Lega, Luca Bulciaghi, al termine dell’ultimo Consiglio comunale in cui è stato approvato il bilancio e sono stati discussi gli emendamenti presentati dall’opposizione. Bulciaghi, assieme al consigliere Ruggiero Delvecchio (Oltre – Forza Italia) ha chiesto di acquistare tre telecamere da posizionare in via Turati, via Verdi e via Respighi “al fine di contrastare i continui furti che stanno colpendo il Villaggio dei Fiori”.

Tre nuove telecamere

“L’Amministrazione ci ha detto di averne previste due su tre, in via Turati e in via Verdi – ha affermato Bulciaghi -. Pertanto, ritenendo che siano meglio di niente, abbiamo deciso di ritirare gli emendamenti fidandoci di quanto dichiarato in aula. In ogni caso, per noi della Lega si tratta di un altro importante risultato sul tema della sicurezza raggiunto dai banchi dell’opposizione al cospetto di una maggioranza che, nei fatti, ha sempre dimostrato di non avere questo argomento tra le priorità. Penso a quando, quindici anni fa, Settimo era l’unico Comune del territorio a non essere entrato nel Patto Locale per la Sicurezza, e a quando, a seguito di una nostra interrogazione, era emerso che oltre il 52% delle telecamere a Settimo erano obsolete o non funzionanti. Cito anche la questione dei varchi, implementati sempre su nostra sollecitazione”.

Villaggio dei fiori