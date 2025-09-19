Teleassistenza per gli anziani dei mini alloggi del Melograno

L’Amministrazione Comunale di Cornaredo, in collaborazione con la società Alta Assistenza, ha avviato un progetto sperimentale di teleassistenza a favore degli ospiti dei Mini Alloggi Protetti presso il Centro Polivalente Il Melograno di via Brera n.31, a completamento dell’apporto garantito dal personale in presenza volto alla prevenzione ed alla sicurezza degli stessi.

Centro Il Melograno

Il Comune gestisce, infatti, n. 16 alloggi per anziani ultrasessantacinquenni, che usufruiscono di servizi alberghieri e di socializzazione compresi nella retta mensile corrisposta. In tale contesto e in funzione del progetto di teleassistenza sperimentale gli ospiti sono stati dotati di un dispositivo medico indossabile, con funzioni di rilevazione parametri vitali (frequenza cardiaca e saturazione), sensore di caduta con invio di allarme in centrale operativa, richiesta di soccorso attivabile tramite il tasto SOS, geolocalizzazione.

Teleassistenza

“Una delle nostre priorità è sempre stata quella di rimanere a fianco delle persone più fragili, cercando soluzioni al passo con i tempi ma allo stesso tempo efficaci e sicure. La teleassistenza ci permette di rispondere tempestivamente ai bisogni dei nostri assistiti, facendo da filtro tra loro e i caregivers, ed eventualmente anche i soccorsi” riferisce la Dottoressa Taddeo, responsabile di Alta Assistenza.

Ci si augura che nel periodo di sperimentazione gli ospiti prendano familiarità con il servizio, con la tecnologia, e che la loro percezione di sicurezza aumenti, migliorando così la qualità della loro vita.