Gli studenti di ASLAM hanno firmato la scenografia del TEDx Legnano, che si è svolto il 16 maggio al Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”.

TEDx Legnano, la scenografia firmata dagli studenti ASLAM

Per l’edizione 2026 della manifestazione, dedicata al tema del “TRA” inteso come spazio di connessione tra passato e futuro, identità diverse, velocità e profondità, gli studenti di ASLAM hanno progettato e realizzato un ponte in legno massello. Una struttura simbolica pensata per rappresentare il dialogo, il passaggio e la connessione tra mondi differenti.

La nascita della collaborazione

La collaborazione tra TEDxLegnano, ASLAM e Artwood Academy nasce dall’incontro con Diego Parassole, attore e divulgatore comico-scientifico, ed Enrico Piacentini, startupper, comunicatore digitale e licenziatario di TEDxLegnano da tanti anni.

“Diego è venuto da noi circa un mese fa per tenere una lezione ai ragazzi del percorso di specializzazione in marketing dell’ITS Artwood Academy – spiega Simona Serafini, Direttore delle filiere formative legno di ASLAM –. Dall’intesa immediata con lui, dalla visione di Enrico e dalla sinergia di passioni comuni è nato questo progetto: far realizzare ai nostri studenti una scenografia che rappresentasse il tema del TEDxLegnano, ovvero il ‘TRA’. Abbiamo lavorato sulla semantica di questa espressione e sulla sua attualizzazione. Il risultato è il progetto di un ponte, una struttura che per antonomasia connette, creando collegamento e dialogo; funge da mezzo di transizione e passaggio e, proprio per questo, avvicina, rappresentando il simbolo del viaggio e della tensione verso l’altro”.

La realizzazione e il significato

La struttura, realizzata in legno massello nei laboratori di Artwood Academy di Lentate sul Seveso, misura 2 metri di lunghezza e rappresenta in qualche modo anche il percorso compiuto da ASLAM, ente di formazione tra i soci fondatori di Artwood Academy, che quest’anno celebra trent’anni di attività nella formazione professionale e tecnica di alto livello.

Una storia legata a doppio filo al territorio di Varese: la prima sede di ASLAM, infatti, è stata inaugurata proprio a Samarate nel 2001.

E proprio questo viaggio durato 3 decadi – che racconta una storia di eccellenza fatta di passione, preparazione e unicità – e l’unicità di ogni studente, di ogni storia e di ogni percorso, è stato al centro della presentazione che Simona Serafini, Direttore delle filiere formative legno di ASLAM ha fatto sul palco del TEDxTRA di Legnano.