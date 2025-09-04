Una tavola rotonda di alto profilo dedicata alla riflessione e al confronto sul futuro del Palio

La Fondazione Palio di Legnano organizza per Lunedì 15 Settembre alle ore 18:30, presso Villa Jucker – Famiglia Legnanese (via Matteotti, 3 – Legnano), una tavola rotonda di alto profilo dedicata alla riflessione e al confronto sul futuro del Palio e sulla sua diffusione e valorizzazione.

Tavola rotonda su storia e Palio di Legnano

L’incontro vedrà la partecipazione di personalità istituzionali e del mondo imprenditoriale:

– Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia

– Alfonso Dolce, Presidente di Dolce & Gabbana

– Marco Aldeghi, Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM

– Andrea Gibelli, Presidente di FNM.

A moderare il dibattito sarà Silvestro Pascarella, Direttore de La Prealpina.

La Battaglia di Legnano e le celebrazioni

L’appuntamento, organizzato insieme ai rappresentanti delle aziende che affiancano il Palio in qualità di main sponsor, rappresenta un importante momento di dialogo in vista di un traguardo particolarmente significativo: l’850° anniversario della Battaglia di Legnano, che verrà celebrato nel 2026. Un evento simbolico non solo per la nostra città, ma per l’intera storia del nostro Paese.

La Fondazione Palio invita i giornalisti a partecipare e a seguire i lavori della tavola rotonda.

Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati nei prossimi giorni.