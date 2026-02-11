Sabato 7 febbraio la terza edizione della serata conviviale organizzata da Banda 4 Giugno 1859 e Associazione Ragazzi di Magenta nell’ambito dei festeggiamenti di San Biagio a Magenta.

Tantissime persone hanno partecipato ai festeggiamenti per San Biagio

Serata da record con più di 150 pasti preparati e consumati o portati a casa. Sapori del territorio e della tradizione locale come Risotto Giallo, Polenta e Brüscitt che hanno accompagnato la protagonista della serata la Cassoeula cucinata in un suggestivo pentolone.

“Serata in compagnia con amici della Banda e cittadini, un momento che ripete il suo successo con tanti piatti d’asporto visto il sold out presso il Refettorio Non di solo Pane che ci ha gentilmente aperto le sue porte ospitandoci.”

Così Massimo Cavalli, Presidente di Banda 4 Giugno che con il suo gruppo ha intrattenuto gli ospiti cucinando e mostrando la forza di un gruppo ben rappresentato da giovani e meno giovani che fanno grande questa centenaria banda cittadina. Da notare l’impegno dei giovani bandisti a inscenare una vera e propria cena con delitto che ha accompagnato le pause tra una pietanza e l’altra coinvolgendo i numerosi presenti.

Le parole di Marco Locatelli

Presenti anche Associazione Ragazzi di Magenta con il suo neo-presidente Marco Locatelli :