Si è svolta stamattina, 23 maggio 2025, a Rho la giornata della legalità nel corso della quale sono state ricordate le vittime di mafia.

Tanti studenti in occasione della Giornata per la legalità

Una mattina svoltasi al parco della Legalità e che ha visto la partecipazione anche dei ragazzi della scuola Bonecchi e Tommaso Grossi. Al parco della Legalità anche i genitori di Dodò, un ragazzino di 11 anni morto per uno sparo mentre in Calabria giocava in un campo da calcio.

Nicola Violante assessore alla legalità ha preso la parola per sottolineare l'importanza di questa giornata:

"Questo parco è ormai diventato il simbolo della legalità - ha affermato l'assessore -Un luogo centrale dove come oggi sviluppiamo le iniziative per la legalità".

I ragazzi delle scuole dopo il discorso dell'assessore hanno presentato i lavori fatti sulla legalità leggendo dei pensieri e delle riflessioni su questo tema molto importante.

Presenti i rappresentanti di Carabinieri, guardia di Finanza, Polizia Locale, oltre al sindaco Andrea Orlandi.