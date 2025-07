l'appuntamento tradizionale

Per gli AVIStefanesi è un appuntamento estivo inserito perennemente nel loro calendario

Giovedì 03 Luglio, presso l’Oratorio Estivo di Santo Stefano Ticino, si sono svolte le tradizionali “AVISiadi”. Una competizione che da molti anni coinvolge le 4 squadre dell’Oratorio, che si affrontano in ambito sportivo, ludico e cognitivo.

Tanti i ragazzi degli oratori che hanno partecipato alle Avisiadi

Per gli AVIStefanesi è un appuntamento estivo inserito perennemente nel loro calendario. Ma anche nel calendario dell’Oratorio, come ha ricordato Don Cristian nei suoi interventi. Gli AVIStefanesi hanno ringraziato Don Cristian per l’immancabile ospitalità e per la condivisione di questa iniziativa. Hanno inoltre ringraziato i “coordinatori” che hanno suggerito i giochi e che hanno supervisionato tutte le gare. Le sfide si sono rivelate come sempre molto accese e cariche di adrenalina. Tutti avrebbero voluto vincere l’ambito Trofeo ma quest’anno la squadra vincitrice è risultata quella dei ROSSI.

L’appuntamento è per l’anno prossimo quando l’AVIS e l’Oratorio concorderanno la nuova data. Adesso gli AVIStefanesi si stanno già concentrando sulle loro prossime ed imminenti proposte. Venerdì 18 Luglio andranno al Castello Sforzesco di Milano (nel Cortile delle Armi) per assistere allo spettacolo musicale “Blues Notes – la storia della musica”. Uno spettacolo davvero bello e coinvolgente già proposto qualche anno fa al Teatro Lirico di Magenta dove si registrò il tutto esaurito e un successo che ancora si ricorda.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Come partecipare al concerto

Per assistere al concerto occorre acquistare i biglietti che all’AVIS di Santo Stefano Ticino vengono offerti al prezzo ridotto e speciale di 17 euro. I biglietti si possono prenotare presso l’Edicola Azzurra di Via Trieste. Domenica 20 Luglio invece saranno a Santo Stefano Ticino dove, nell’ambito dei festeggiamenti della patrona Sant’Anna, proporranno un’esibizione della scuola Jo Dance di Corbetta. Tanta musica, tanto ballo e tanto divertimento. L’ingresso sarà libero.