Tanti i partecipanti alla Ciceronata al Monumento del guerriero

Il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano hanno guidato decine di persone a visitare il Monumento del Guerriero.

Il gruppo ha voluto ringraziare l'assessore Monica Berna Nasca, che ha portato i saluti delle istituzioni locali, e alla Polizia Locale che ha permesso di attraversare e raggiungere in sicurezza il Monumento.

"Un particolare GRAZIE al past Cavaliere del Carroccio e Capitano NON Reggente di "S. Bernardino" Riccardo Ciapparelli, al Capitano NON Reggente Remo Bevilacqua della contrada vincitrice dell'ultimo Palio "S. Ambrogio" insieme alla moglie, nonché Castellana NON Reggente della contrada "La Flora" Nicoletta Mazza, che ci hanno raccontato come si è arrivati alla costituzione degli organi che portano avanti la tradizione paliesca della città, per capire poi le gioie ed emozioni di chi ha fatto tutta la trafila nella vita di contrada, fino a intraprendere le cariche più ambite di Castellana e di Capitano. Infine un grazie ai nostri Ciceroni, Eligio e Valentino, supportati da Nicoletta per la parte organizzativa".