Tanti eventi in città per la Befana

Una befana ricca di sorprese in città. Due sono gli appuntamenti da segnare e non perdere.

“In Cammino con la Stella”

Il primo è quello organizzato dall’associazione Amici del Palio di San Pietro: con il Patrocinio della Città di Abbiategrasso e il Corpo Bandistico la Filarmonica martedì 6 gennaio 2026 alle 16,30, “In Cammino con la Stella”. Il corteo si snoderà da Piazza San Pietro a Piazza Marconi, prenderanno parte il corpo Bandistico La Filarmonica, i pastori con la stella, la Natività, e per finire i tre Re Magi. In Piazza Marconi dopo un breve saluto da parte delle Autorità, ci sarà la merenda fino ad esaurimento .

26esima edizione della Befana in moto

L’altro è un appuntamento per impavidi, che non hanno paura del freddo. E’ la tradizionale Befana in moto organizzata dal Moto Club di Abbiategrasso.

Tutto pronto per la 26esima edizione della Befana in moto promossa dal Motoclub di Abbiategrasso con il patrocinio del Comune. Anche quest’anno i biker sono pronti a salire in sella ai loro bolidi per affrontare il freddo e animare le strade della città. Il ritrovo è fissato per martedì 6 gennaio alle 8 in piazza Vittorio Veneto, alle 9 è prevista la partenza dopo la benedizione di don Stefano, con prima tappa al parco dei Bersaglieri, poi Alpini, dagli amici di Anffas il Melograno, poi passaggio in piazza Castello, sede della Croce Azzurra e ritorno in piazza Vittorio Veneto dove sarà offerta dal gruppo La Cappelleta polenta e vin brulè. Il ricavato delle iscrizioni quest’anno sarà devoluto in beneficenza ai Vigili del fuoco volontari di Abbiategrasso.

Biker generosi

Solo qualche giorno fa , prima di Natale, il Motoclub e il gruppo 4F hanno donato 500euro all’Anffas di Abbiategrasso, che ha avuto parole di elogio per questo straordinario gesto: