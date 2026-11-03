Tanti auguri Casa Simona

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Volti sorridenti, tanta commozione al ricordo di chi ha donato tanto ora come in passato, torta coloratissima. La festa di Casa Simona, che sabato 31 ottobre ha celebrato a Villa Burba di Rho i suoi primi 30 anni di vita, è stata una occasione speciale per chi nella struttura vive e per chi vi opera da anni.

L’omaggio

Il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi si sono complimentati per questa esperienza di accoglienza, cura e comunità, costruiti attraverso legami, incontri e relazioni che hanno accompagnato la storia della Casa. Un particolare ringraziamento a tutta la squadra della Cooperativa Intrecci che quotidianamente si prende cura degli abitanti di Casa Simona e a tutti coloro che in passato hanno prima creato questa realtà e poi si sono prodigati per tutti gli ospiti.

Un documentario dedicato alla storia della comunità è stato presentato ai tanti rhodensi presenti, insieme con una mostra fotografica. Casa Simona guarda avanti, in dialogo costante con l’Amministrazione comunale.