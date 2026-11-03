Tanti auguri Casa Simona

Volti sorridenti, tanta commozione al ricordo di chi ha donato tanto ora come in passato, torta coloratissima. La festa di Casa Simona, che sabato 31 ottobre ha celebrato a Villa Burba di Rho i suoi primi 30 anni di vita, è stata una occasione speciale per chi nella struttura vive e per chi vi opera da anni.
L’omaggio
Il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi si sono complimentati per questa esperienza di accoglienza, cura e comunità, costruiti attraverso legami, incontri e relazioni che hanno accompagnato la storia della Casa. Un particolare ringraziamento a tutta la squadra della Cooperativa Intrecci che quotidianamente si prende cura degli abitanti di Casa Simona e a tutti coloro che in passato hanno prima creato questa realtà e poi si sono prodigati per tutti gli ospiti.
Un documentario dedicato alla storia della comunità è stato presentato ai tanti rhodensi presenti, insieme con una mostra fotografica. Casa Simona guarda avanti, in dialogo costante con l’Amministrazione comunale.