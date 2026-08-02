Tangenzialina, verso la fine del cantiere

Tangenzialina, ci siamo. Nuova ordinanza di Anas, con un’ulteriore proroga delle ultime restrizioni presenti sul tratto strada.

Tangenzialina

La buona notizia è che la ragione è «la completamento delle lavorazioni residue e la rimozione del cantiere».

Le limitazioni interessano il tratto della SS11 «Padana Superiore» compreso tra il km 130+500 e il km 132+300, sia in direzione Milano sia in direzione Novara, con restringimento della carreggiata nel tratto».

Fine cantiere

Gli interventi di completamento, ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura hanno visto la sostituzione delle barriere spartitraffico e altri interventi in tema sicurezza. Iniziati nei primi mesi del 2025, si sono protratti a lungo con forti ripercussioni per i residenti di Cornaredo, Bareggio, Settimo e altri comuni abituali utilizzatori della strada, a causa della chiusura di corsie o dei restringimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori all’opera.

Un montante malcontento, anche a fronte della mai definita durata del cantiere, che ha portato anche i sindaci di Cornaredo e Bareggio a chiedere incontri con Anas per ricevere informazioni

La speranza è ora che le opere siano davvero concluse, e che il trafficato percorso stradale, almeno per un po’, possa restare pienamente funzionante.