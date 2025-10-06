Tangenzialina, nuova chiusura e interrogazione a Settimo

Nuova chiusura, sino al 7 novembre, della corsia di sorpasso della Tangenzialina per Molino Dorino, in direzione Milano.

Tangenzialina Molino Dorino

A Settimo Milanese la lista di minoranza Oltre chiede alla giunta comunale di avere notizie certe sui tempi del cantiere attraverso un’interrogazione presentata dal consigliere Andrea Tenconi a fronte “dei continui disagi per i tanti lavoratori diretti a Milano e vista “l’assenza” dell’Amministrazione comunale”.

“Disagi continui”

“La SS11 – Padana Superiore costituisce un’arteria stradale di primaria importanza per la mobilità intercomunale e per l’accesso diretto a Milano e i lavori in corso hanno prodotto e continueranno a causare pesanti disagi per la viabilità locale – spiega il consigliere Andrea Tenconi. Si richiamano le responsabilità del sindaco nel garantire adeguata informazione e tutela della comunità locale e nel vigilare sull’impatto dei cantieri stradali; ad oggi, purtroppo, le uniche informazioni e le uniche azioni a tutela dei cittadini le abbiamo avute dai sindaci di Bareggio e Cornaredo, mentre Settimo ha subito passivamente”.

Cronoprogramma definitivo

Da qui l’interrogazione per chiedere se il Comune di Settimo Milanese abbia ricevuto da ANAS un cronoprogramma definitivo fino al termine dei lavori, comprensivo di scadenze certe e modalità di esecuzione, e se tale documento verrà reso pubblico ai cittadini e se al termine dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico siano previsti lavori di rifacimento del manto stradale, “viste le condizioni gravemente insufficienti e potenzialmente lesive della sicurezza degli automobilisti”.