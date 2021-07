Tangenzialina, nove mesi di lavori in arrivo

Tangenzialina Molino Dorino: mesi di lavori sulla trafficata strada utilizzata da migliaia di automobilisti per andare al lavoro.

Cantieri in arrivo

A partire da lunedì 26 luglio 2021 inizieranno infatti i lavori di manutenzione sulla SPexSS11-Molino Dorino sovrastanti la A50 Tangenziale Ovest di Milano.

«Le fasi lavorative - spiega l’annuncio - prevedono dal 26 luglio e fino all’1 agosto la chiusura esclusiva delle corsie di sorpasso sulla SPexSS11 Molino Dorino e tale cantierizzazione non porterà alcun pregiudizio alla viabilità».

Svincoli con la Ovest chiusi

Più significativi e impattanti invece i lavori in previsione dal 2 agosto, e la cui durata è calcolata addirittura in nove mesi.

«Dal 2 agosto e per circa nove mesi, sarà interdetto il traffico dapprima sulla carreggiata direzione Novara e successivamente sulla carreggiata direzione Milano della SPexSS11 Molino Dorino, e sarà consentito il transito, in scambio di carreggiata, esclusivamente su unica corsia. Saranno inoltre chiusi al traffico i quattro svincoli a forma di ricciolo da e per la Tangenziale Ovest di Milano. Tale cantierizzazione prevede che il traffico proveniente da Milano e diretto in Tangenziale Ovest direzione sud (A1-Bologna) sia deviato in carreggiata nord della stessa A50 oppure arrivi fino alla via per Vighignolo per rientrare sulla SPexSS11».