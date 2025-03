Tangenzialina, Delvecchio ironico: "Buone notizie dagli altri sindaci"

Lavori sulla tangenzialina. Il consigliere Delvecchio di Settimo Milanese torna sull'argomento dopo la risposta di Anas alla lettera inviata dai sindaci di Cornaredo e Bareggio.

"Un ringraziamento ai sindaci di Bareggio e Cornaredo per essersi fatti portavoce dei disagi dei cittadini per i lavori sulla Tangenzialina e per avere sollecitato ANAS a chiarire tempistiche e modalità degli interventi in corso. Il sindaco di Settimo, invece, tuttora non pervenuto”. A parlare è Ruggiero Delvecchio, capogruppo della lista civica Oltre, alla luce delle ultime notizie riguardanti il cantiere all’imbocco della Tangenzialina per Molino Dorino.

“Singolare che per avere informazioni relative a un intervento sul territorio di Settimo dobbiamo rivolgerci ai sindaci di… Bareggio e Cornaredo – afferma il consigliere Delvecchio -. Grazie alle sollecitazioni delle Amministrazioni limitrofe abbiamo appreso buone notizie: innanzitutto la fine dei lavori è prevista per ottobre 2025 e non a febbraio 2026 come riportato sul cartello presente in loco e poi in alcuni periodi (maggio, giugno, settembre e ottobre) è previsto il cantiere notturno, quindi senza disagi per i lavoratori. Colgo l’occasione anche per rispondere ad alcuni cittadini che, quando avevo fatto notare il silenzio del sindaco di Settimo, mi avevano detto: ‘Ma cosa può fare un sindaco?’. Ecco cosa può fare un sindaco: può portare all’attenzione degli Enti competenti i problemi di migliaia di persone, può fare delle proposte e può (anzi, dovrebbe…) aggiornare la popolazione. Peccato, per noi di Settimo, poter contare solo sui sindaci dei paesi vicini…”.