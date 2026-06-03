Interventi tra Monza, Sesto, Bollate e Agrate: previste modifiche alla circolazione e percorsi alternativi

Nuove chiusure notturne in arrivo sulle tangenziali milanesi gestite da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. Tra mercoledì 3 e sabato 6 giugno sono infatti in programma diversi interventi sulla A52 Tangenziale Nord e sulla A51 Tangenziale Est, con limitazioni alla circolazione e percorsi alternativi già individuati.

Tangenziali milanesi, chiusure notturne tra Nord ed Est: ecco cosa cambia

Sulla A52 Tangenziale Nord il primo intervento riguarda i lavori di verniciatura del cavalcavia CV3 alla pk 3+910. Dalle 21 di mercoledì 3 giugno alle 5 di venerdì 5 giugno, esclusivamente in orario notturno per due notti consecutive, e poi ancora dalle 22 di venerdì 5 giugno alle 5 di sabato 6 giugno, saranno chiusi i rami di svincolo in uscita per Monza Sant’Alessandro e A4 Torino, al km 4+304, dalla carreggiata nord in direzione A50-A8-Rho.

Per gli automobilisti il percorso alternativo indicato prevede la deviazione allo svincolo Monza Centro/Sesto San Giovanni Nord, al km 5+281, con successivo ingresso in A4 dallo svincolo di Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni. Sempre sulla Tangenziale Nord è prevista un’ulteriore chiusura tra le 23 di giovedì 4 giugno e l’1 di venerdì 5 giugno, quando sarà interdetta al traffico la carreggiata nord, in direzione A8-A50-Rho, nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1, al km 3+012, e lo svincolo A4 Torino/Monza Sant’Alessandro, al km 4+500.

Per consentire il transito di un trasporto eccezionale invece dalle 23 di giovedì 4 giugno alla 1 di venerdì 5 verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho), nel tratto compreso tra lo svincolo di sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo A4 Torino/Monza Sant’Alessandro, ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – Viale Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281)

Un’altra limitazione è poi in programma tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Dalle 22 di venerdì alle 5 di sabato sarà infatti chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Est di Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Bollate Cormano oppure quello di Baranzate.

Gli interventi sulla Est

Sul fronte della A51 Tangenziale Est, invece, i provvedimenti scatteranno per lavori di manutenzione dei manufatti. Dalle 22 di mercoledì 3 giugno alle 6 di sabato 6 giugno 2026, sempre in fascia notturna e per tre notti consecutive, sarà chiuso il ramo di svincolo in uscita per la S.P. 13 Agrate, al km 21+040, dalla carreggiata sud in direzione A1-Bologna.

Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente della S.P. 13 Monza. Contestualmente verranno chiusi anche i rami di svincolo in entrata da S.P. 13 Monza, sempre al km 21+040, per entrambe le carreggiate: quella nord in direzione Usmate e quella sud in direzione A1-Bologna.

In questo caso il percorso alternativo, indicato sul posto, prevede l’ingresso in Tangenziale attraverso lo stesso complesso di svincolo, utilizzando le entrate dalla S.P. 13 Agrate. Per gli automobilisti si prospettano dunque alcune notti di possibili disagi, con l’invito a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare in anticipo gli spostamenti.