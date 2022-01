Tamponi a Rho Fiera: in attesa del risultato che non arriva

Tamponi a Rho Fiera, la lunga attesa per avere gli esiti sta diventando un caso.

Decine le segnalazioni di utenti che hanno fatto il test al nuovo hub gestito dal Gruppo San Donato, il più grande della Lombardia, e che stanno aspettandone il risultato da giorni. C'è chi si è sottoposto a tampone martedì 4 gennaio, il giorno dell'apertura del nuovo centro, e a oggi, domenica 9 gennaio, ancora non ha ricevuto alcuna notifica sul fascicolo sanitario. E' il caso per esempio di una coppia di lettori che si chiede sconsolata quali canali usare per rintracciare l'esito. "Mio marito ha fatto tampone mercoledì 6 gennaio e ancora non sa nulla. - segnala un'altra lettrice - Oggi è l'ultimo giorno di malattia e non sappiamo davvero che pesci pigliare". Tra le persone in attesa di una risposta ci sono anche insegnanti che se non riceveranno l'esito entro domattina saranno costretti a lasciare scoperte le proprie classi, visto che le lezioni ripartiranno in presenza. "Nessuno aveva specificato che ci sarebbero stati tempi di attesa per il risultato tanto lunghi" lamentano. Gentili utenti, a seguito delle numerose domande relative all'esito dei tamponi a Rho Fiera, scusandoci per il disagio, vi comunichiamo che il referto sarà pubblicato sul Fascicolo Sanitario Elettronico entro le 72 ore dalla data di esecuzione del tampone. Per chi non avesse ricevuto il referto dopo questa tempistica, è stata attivata una mail: tamponirhofiera.iog@grupposandonato.it. Chi non ha ricevuto il suo referto può inviare una mail indicando Nome, Cognome, Data di nascita e Data esecuzione del tampone.

