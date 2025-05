«Takahashia Japonica: Aiutateci a monitorare la sua presenza in città»

Sono numerose le segnalazioni pervenute all'ufficio verde e arredo urbano del Comune della presenza in città della della Takahashia Japonica l'insetto asiatico che colpisce le piante. Si tratta di una cocciniglia che si riscontra per lo più su alberi ornamentali.

Sopralluoghi nelle zone segnalate dai cittadini per monitorare la situazione

« I caratteristici ovisacchi bianchi, che vanno a ricoprire i rami delle piante non rappresentano un pericolo per le persone o per gli animali - affermano dall’ufficio ecologia del Comune - L'Ufficio sta monitorando la situazione catalogando tutte le situazioni riscontrate attraverso sopralluoghi, sulla base delle situazioni conosciute dal 2024 e raccogliendo tutte le segnalazioni giunte tramite la App Comuni-Chiamo e attraverso gli altri canali di comunicazione.»

L'attività di monitoraggio ha rilevato la presenza della parassita in 6 aree diverse della città

Al momento l'attività di monitoraggio ha rilevato la presenza della parassita in 6 aree diverse, su esemplari di Morus alba (gelso bianco), Celtis australis (bagolaro), Liquidambar styraciflua (storace americano) e Carpinus betulus (carpino bianco). «Le aree interessate sono il parco di via Leopardi, l'area verde di via Aldo Moro (gelso bianco e bagolaro), l'area di via Mazzo ( gelso bianco) e il giardino di via Marsala (storace americano), via XXV Aprile (bagolaro n. 12420) e via Grandi (carpino bianco) - concludono dall’ufficio ecologia - sono pervenute alcune segnalazioni isolate anche dalle zone di Terrazzano e Lucernate.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per cercare di risolvere il problema

La collaborazione dei cittadini è fondamentale Chi la nota su qualche pianta è pregato di comunicarlo scrivendo a ufficioverde.arredourbano@comune.rho.mi.it.»