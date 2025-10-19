Taglio di alberi, via i pioppi cipressini

Taglio di alberi a Pregnana, il sindaco Angelo Bosani spiega i motivi degli interventi.

Parco via Genova

«In questi giorni due diverse imprese stanno abbattendo numerosi alberi nel quartiere di via Genova. La maggior parte di essi sarà sostituita da nuove piante. Nel parco di via Genova sono stati tagliati gli ultimi pioppi cipressini ancora presenti. Molti erano già stati abbattuti a seguito dei temporali degli ultimi anni: parliamo di una specie che non può più resistere e offrire condizioni di sicurezza adeguate in presenza di tali eventi. Nello specifico poi molti di questi alberi erano ammalorati. L’anno scorso lo stesso intervento aveva interessato il centro sportivo. Nei prossimi giorni questi alberi verranno sostituiti con una ventina di Liquidambar».

Pioppi cipressini

«Lungo i binari in via Vercelli invece sono stati abbattuti tutti gli alberi e arbusti (perlopiù robinie) che erano cresciuti spontaneamente nello spazio verde tra la strada e la ferrovia. Questi non verranno sostituiti, perché RFI non consente la presenza di piante vicino ai binari. Quello spazio verrà spianato e su di esso verrà realizzata una pista ciclabile per collegare il centro sportivo alla stazione. Non è un intervento che realizzeremo immediatamente (il progetto è in fase di avvio): contiamo di farlo tra il 2026 e il 2027».

Nuove piante